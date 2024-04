Diluvio di fuoco su Kharkiv 

Kiev. Ancora un diluvio di fuoco in Ucraina: è di almeno 9 morti e decine di feriti il bilancio dei nuovi attacchi russi su Kharkiv, seconda città del Paese a ridosso del confine, teatro della fiera resistenza delle truppe di Kiev e mai caduta in mani russe nonostante fosse uno dei principali obiettivi iniziali del conflitto. Nel corso della notte, i droni di fabbricazione iraniana hanno centrato diversi palazzi residenziali, 8 i morti, seguiti da bombe teleguidate che hanno continuato a mietere vittime. «Il terrore russo contro Kharkiv non si ferma. Un altro duro colpo», ha tuonato il presidente Volodymyr Zelensky, tornando a esortare gli alleati sulla fornitura di difese aeree.

Il leader ucraino ha poi reiterato l’appello agli Stati Uniti per lo sblocco degli aiuti congelati dal Congresso incontrando una delegazione bipartsan nel corso di una visita nella regione di Chernihiv, dove si celebrava l’anniversario della liberazione dai russi, due anni fa. Su questo fronte è sceso in campo anche il New York Times che ha invitato lo speaker della Camera Mike Johnson ad agire, altrimenti se la Russia «imporrà la sua volontà sull’Ucraina, la credibilità e la leadership americana subiranno un duro colpo». Kiev intanto rivendica l’esplosione che ha danneggiato un oleodotto in Russia.

