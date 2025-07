Diluvia ancora sul Texas, i morti sono ottanta La Casa Bianca: «Disastro» 

Washington. Le piogge continuano incessanti in Texas, dove il bilancio delle alluvioni ieri sera si sta avvicinando ai 100 morti: intorno alla mezzanotte italiana, il conto è salito a 80 decessi e 10 dispersi. Le bimbe disperse di Camp Mystic, il campo estivo per sole ragazze, sono undici e su di loro sono concentrati gli sforzi dei soccorritori. Le ricerche proseguono senza sosta nella speranza di un miracolo: trovarle ancora in vita. «Preghiamo per loro», ha detto in inglese il Papa durante l’Angelus esprimendo il suo dolore e le condoglianze per le vittime. Nella contea di Kerr, la più colpita, oltre 400 soccorritori e migliaia di volontari nel fango e fra gli alberi caduti cercano vittime e sopravvissuti. Ad aiutare ci sono anche i genitori delle bimbe disperse. L’area da perlustrare è molto ampia: l’acqua ha trascinato per chilometri tutto quello che ha trovato nel suo tragitto. A tre giorni dalle esondazioni una donna è stata trovata viva, attaccata a un ramo dopo essere stata trasportata dal fiume Guadalupe per 20 chilometri. Trascinato, invece, via dalle acque Julian Ryan, che era riuscito a mettere in salvo la sua fidanzata e i suoi due figli prima di essere travolto e spazzato via: «Non ce la farò, vi voglio bene», sono state le sue ultime parole. Dal suo club di golf a Bedminster, Donald Trump ha firmato la dichiarazione di grave disastro che sblocca gli aiuti federali e consente l'intervento della Federal Emergency Management Agency, quella protezione civile che il tycoon si è ripromesso di smantellare. E fioccano le polemiche sul centro delle previsioni meteo, accusato di aver sbagliato. Il servizio è stato di recente drasticamente colpito dai tagli del governo, che l’hanno costretto a ridurre il personale.

RIPRODUZIONE RISERVATA