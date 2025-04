Diktat del Comune: una parte del Miraggio è da demolire 

Il Comune ordina la demolizione di una parte del “Miraggio”, il chiosco-ristorante che si affaccia sulla spiaggia di Campus. Il capo dell’Ufficio Tecnico, terminata l’istruttoria, ha ordinato di rimuovere una parte della dispensa, del barbecue, della cucina, dell’ufficio e del disimpegno, due camere, un pergolato e dei servizi igienici, oltre a due locali adibiti a deposito, realizzati – secondo l’Ente – in epoca successiva al 1976. I gestori dell’attività sono chiamati a rimuovere i presunti abusi entro 90 giorni, anche se non è escluso che l’ordinanza possa essere impugnata davanti al Tar.

Dopo una lunga disputa giudiziaria, con anche alcune pronunce dei giudici amministrativi e del Consiglio di Stato, ora il Comune ha dunque notificato il provvedimento. Sulla vicenda erano scesi in campo anche gli ambientalisti del Gruppo di intervento giuridico.

L’iter giudiziario che ha visto coinvolto il ristorante e si era concluso con una sentenza del Consiglio di Stato che chiedeva la verifica di quali opere fossero state edificate prima e dopo il 1976 (anno in cui è stato posto il vincolo di inedificabilità nella fascia entro i 150 metri dalla battigia). In base alla sentenza, infatti, solo le opera antecedenti al 1976 potevano essere condonate.

Ora bisognerà attendere per capire come si muoverà il privato, anche perché la stagione è alle porte e il Comune ha dato 90 giorni per demolire le opere ritenute abusive.

