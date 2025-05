Da tutta la Sardegna si sono dati appuntamento all’ospedale Businco per denunciare le carenze della sanità per i malati di tumore. Continua a far discutere il caso dell’oncologo Massimiliano Tuveri, licenziato dal Brotzu per il mancato raggiungimento degli obiettivi. La replica: non era stato messo nelle condizioni di operare. A Terralba monta la rabbia per le lunghe file per la scelta del medico di famiglia: «Una vergogna».

