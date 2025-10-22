VaiOnline
Innovazione.
23 ottobre 2025 alle 00:26

Digito ergo sum: progetto al via 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prenderà il via a novembre il progetto “Digito ergo sum”, dedicato all’inclusione e all’autonomia digitale. Selezionato tra 18 iniziative a livello nazionale, e unico in Sardegna, dal Fondo per la Repubblica digitale – impresa sociale, nell’ambito del bando Dritti al Punto, il progetto nasce dalla collaborazione tra la coop Nemula (capofila), la società GFL e i Comuni di Collinas, San Gavino, Siddi, Arbus e l’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” e mira a rafforzare l’autonomia dei cittadini e semplificare l’accesso ai servizi pubblici. «L’obiettivo è ridurre il divario digitale e promuovere una cittadinanza consapevole, capace di usare in modo sicuro e autonomo le tecnologie e i servizi online. Il piano prevede l’apertura di cinque sportelli “Punto digitale facile” nei comuni coinvolti e un vasto programma: sono in partenza così 200 corsi gratuiti, ciascuno della durata minima di tre ore e rivolti ai cittadini dai 14 anni in su con particolare attenzione alla fascia 65-74 anni», dicono gli organizzatori Paola Atzori e Marco Sanna. ( g. g. s. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sarcidano, Sarrabus e Sulcis Iglesiente: disagi per i pazienti

Ambulanze senza medico: soccorsi e viaggi da incubo

Assistenza in tilt, da Esterzili a Cagliari servono due ore 
Francesco Pintore
Energia

Regione scavalcata sulle aree idonee: sì al maxi agrivoltaico

Il Ministero approva il progetto: «Valgono le regole del decreto Draghi»  
Enrico Fresu
Aerei

«Ryanair, via la tassa ma solo d’inverno»

In maggioranza si fa strada l’ipotesi di abbattere l’addizionale comunale sui biglietti 
Roberto Murgia
Viabilità/1

La 131 ora si ferma a Torralba

Sovrappasso da rifare, traffico deviato su una rotatoria interna 
Caterina Fiori
Viabilità/2.

Macomer, rivoluzione sulla Carlo Felice

Francesco Oggianu
Manovra

Resiste la stretta sugli affitti brevi

Ma il Parlamento potrebbe cambiare il testo. Il nodo delle banche 
Milano

Accoltellata in strada dall’ex marito

Donna di 62 anni muore in ospedale, fermato l’aggressore dopo la fuga 