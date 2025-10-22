Digito ergo sum: progetto al via 

Prenderà il via a novembre il progetto “Digito ergo sum”, dedicato all’inclusione e all’autonomia digitale. Selezionato tra 18 iniziative a livello nazionale, e unico in Sardegna, dal Fondo per la Repubblica digitale – impresa sociale, nell’ambito del bando Dritti al Punto, il progetto nasce dalla collaborazione tra la coop Nemula (capofila), la società GFL e i Comuni di Collinas, San Gavino, Siddi, Arbus e l’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” e mira a rafforzare l’autonomia dei cittadini e semplificare l’accesso ai servizi pubblici. «L’obiettivo è ridurre il divario digitale e promuovere una cittadinanza consapevole, capace di usare in modo sicuro e autonomo le tecnologie e i servizi online. Il piano prevede l’apertura di cinque sportelli “Punto digitale facile” nei comuni coinvolti e un vasto programma: sono in partenza così 200 corsi gratuiti, ciascuno della durata minima di tre ore e rivolti ai cittadini dai 14 anni in su con particolare attenzione alla fascia 65-74 anni», dicono gli organizzatori Paola Atzori e Marco Sanna. ( g. g. s. )

