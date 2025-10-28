«Digitalizzazione, l’antidoto allo spopolamento» 

L’innovazione non riguarda solo i grandi centri: la vera sfida digitale parte dai territori, dalle comunità e dalle persone. È il messaggio lanciato ieri durante la conferenza “Innovazione e comunità – la sfida digitale della Sardegna” alla Fiera di Cagliari. L’assessora regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma Mariaelena Motzo ha presentato ai sindaci dell’Isola un piano di interventi volti a portare la transizione digitale ad un altro livello.

Il programma

Quattro bandi per un totale di 17 milioni di euro, che si sommano ai progetti di data strategy e al progetto “Gemelli digitali”, per tutti i 377 comuni della Sardegna come risposta concreta al tendente spopolamento dell’isola. «Metteremo in atto azioni importanti in ambito digitale – spiega l’assessora –. Dobbiamo rendere digitale tutto ciò che è reale, costruendo piattaforme al cui interno potremo trovare di tutto, dalla cultura ai trasporti. Sarà una rappresentazione completa della Sardegna».Le risorse saranno destinate a interventi concreti per lo sviluppo del territorio: dieci milioni serviranno per digitalizzare gli archivi comunali, con l’obiettivo di renderli immediatamente disponibili. «La digitalizzazione garantisce un accesso rapido ai documenti – aggiunge Francesca Murru, direttrice del servizio Agenda Digitale –. Una parte del finanziamento, 15mila euro, verrà data in quota fissa a tutti i comuni, il resto sarà parametrizzato. Il progetto sarà avviato a dicembre».

Scuole e reti

Altri tre milioni serviranno per formare e sensibilizzare gli studenti delle scuole medie nell’uso consapevole del cyber spazio; un milione per migliorare le infrastrutture abilitanti nelle cosiddette zone bianche dell’isola, le zone in cui la rete è praticamente assente; gli ultimi tre milioni per creare 59 nuovi punti di facilitazione digitale, ognuno con un finanziamento di oltre 51mila euro.

Quasi tutti i progetti dovranno concludersi entro 12 mesi e prenderanno avvio a dicembre. «Già da gennaio potremo usare le risorse – conclude Mariaelena Motzo -. Crediamo che queste siano le azioni necessarie per ripopolare le zone più interne. Dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni che qui, in Sardegna, ci sono nuove opportunità di crescita. Lavoriamo per riportare i talenti sardi a casa».

