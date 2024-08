Digitale tv, si cambia: da oggi nuovo standard 

«Da domani (oggi, ndr) il nostro Paese compierà un ulteriore significativo passo verso il futuro della comunicazione digitale e del sistema televisivo nazionale, avviando la transizione al nuovo digitale terrestre con standard di trasmissione Dvb-T2». Lo ha affermato ieri il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in merito all’avvio della transizione verso il nuovo sistema di trasmissione televisivo Dvb-T2 .

«Questa scelta strategica innalzerà la qualità delle trasmissioni. Più innovazione per il nostro sistema televisivo, più servizi per i nostri cittadini», ha aggiunto Urso.

Il nuovo standard del segnale televisivo del digitale terreste sarà fruibile sui canali Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual, mentre i canali Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD nazionale, Rai 4HD, Rai News 24 HD Rai Premium HD saranno diffusi in alta definizione in Dvb-T2, ed in simulcast anche in Dvb-T.

Per la ricezione del segnale Dvb-T2 non sarà necessario cambiare l’antenna né modificare l’impianto Tv. Antenne e impianti attualmente utilizzati per il segnale Dvb-T sono già idonei alla ricezione del segnale Dvb-T2. I televisori acquistati a partire dal 22 dicembre 2018 sono compatibili con il nuovo digitale terrestre mentre, per quelli acquistati in precedenza, sarà necessario dotarsi di decoder o, eventualmente, di televisore idoneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA