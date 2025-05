Digitale, sostanze e violenza: ragazzi a confronto con gli esperti  

È ripreso ieri mattina nella biblioteca comunale di Gonnosfanadiga il percorso formativo che l’Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Cagliari ha progettato per un gruppo di ragazzi sottoposti a messa alla prova dal Tribunale per i minori. L’iniziativa, che si concluderà domani, pone al centro tre temi: cittadinanza digitale, uso e abuso di alcol e stupefacenti, prevenzione della violenza di genere. Tutti e tre i temi vengono affrontati in modo pratico e dialogico grazie alla sinergia fra figure professionali civili, tra cui pedagogisti e funzionari dei servizi sociali, e personale dell’Arma dei carabinieri, e vengono approfondite le ricadute penali e sanitarie legate alle sostanze e alla violenza di genere, anche portando esempi tratti dalle esperienze che le pattuglie sul campo acquisiscono quotidianamente. Attenzione anche ai rischi della rete e all’importanza di un uso responsabile dei social.

Molti dei giovani coinvolti erano stati segnalati proprio dagli stessi carabinieri impegnati in questi giorni come docenti. Gli incontri rappresentano la fase cruciale del programma riabilitativo: la sospensione del giudizio penale, infatti, è subordinata al buon esito delle attività educative e di sostegno previste dall’ordinanza del giudice. Portare il confronto fuori dall’aula di giustizia e dentro un luogo neutro come la biblioteca ha già consentito un dialogo più diretto: i ragazzi si misurano con esempi concreti e possono rivolgere domande senza filtri.

