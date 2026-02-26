VaiOnline
Macomer.
27 febbraio 2026 alle 00:40

Digitale più facile per tutte le età  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il piano terra dell'antico edificio “Ponte de Antoni Fiore”, al centro della cittadina, diventa il centro per la tecnologia digitale, al servizio di tutti i cittadini. L'antico edificio da ieri, infatti, ospita l'importante servizio, avviato dal Comune. Si tratta di un'iniziativa pensata per accompagnare tutti i cittadini nell'utilizzo consapevole e autonomo degli strumenti tecnologici. «Si tratta di un servizio vicino alle persone - dice Rita Atzori, assessora alla Cultura del Comune di Macomer - quindi da considerare molto importante per tutte le età, che il Comune fornisce gratuitamente. Serve in particolare per formulare delle domande, per accedere ai vari servizi dell'Inps, del Comune e di tutti gli enti e della pubblica amministrazione».

Il servizio rientra nella misura del Pnrr dedicata alla creazione di una rete territoriale, promossa dall’Unione dei Comuni del Marghine, che finanzia l'intero progetto. La gestione operativa è affidata alla cooperativa OpportunEuropa di Macomer, che metterà a disposizione due facilitatori dedicati. A Macomer ogni mercoledì (dalle 15 alle 18) e ogni venerdì (dalle 8.30 fino alle 13). I cittadini potranno ricevere supporto gratuito e personalizzato per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, per l'utilizzo dello Spid e identità digitale. Si potranno gestire email e documenti, quindi navigare in sicurezza e affrontare altri bisogni digitali quotidiani.

Il servizio territoriale interessa quattro comuni del Marghine, Macomer, Sindia, Bortigali e Birori. Tutti gli altri opereranno in maniera autonoma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Dal referendum al nodo del 41-bis: la ricetta dell’ex premier per l’Italia

«Il Governo salva i politici, noi del M5S facciamo il salario minimo» 
L’opposizione sta con gli irlandesi: «Assurdo rifiutare 900 nuovi posti di lavoro»

Ryanair, Regione immobile: «La tassa (per ora) resta»

L’ultimatum della low cost non smuove la maggioranza Il Pd: «È un ricatto». Gli altri partiti: «Discussione aperta» 
Al. Car.
L’assalto eolico

Chiese e siti nuragici assediati dalle torri: la rivolta di Luras

No alle pale della Sardegna prime intorno al monolite più grande d’Europa 
Andrea Busia
Industria.

Sider Alloys, no alla ripartenza

Antonella Pani
La storia

Dal camice al palco: la band di medici che canta col sorriso

Dottori di giorno, musicisti la sera: la doppia vita dei “Non solo Ippocrate” 
Sara Marci
La polemica

La Sartiglia difende la sua antica tradizione: «A Oristano nessun cavallo viene maltrattato»

Rispettate tutte le prescrizioni veterinarie. E l’esemplare morto è deceduto per un aneurisma, il malore avuto prima della discesa alla stella non era prevedibile 
Marianna Guarna
Riforma

La legge elettorale di Giorgia Meloni

Sistema proporzionale, premio a chi supera il 40%. Il Pd: irricevibile 