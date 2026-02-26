Digitale più facile per tutte le età  

Il piano terra dell'antico edificio “Ponte de Antoni Fiore”, al centro della cittadina, diventa il centro per la tecnologia digitale, al servizio di tutti i cittadini. L'antico edificio da ieri, infatti, ospita l'importante servizio, avviato dal Comune. Si tratta di un'iniziativa pensata per accompagnare tutti i cittadini nell'utilizzo consapevole e autonomo degli strumenti tecnologici. «Si tratta di un servizio vicino alle persone - dice Rita Atzori, assessora alla Cultura del Comune di Macomer - quindi da considerare molto importante per tutte le età, che il Comune fornisce gratuitamente. Serve in particolare per formulare delle domande, per accedere ai vari servizi dell'Inps, del Comune e di tutti gli enti e della pubblica amministrazione».

Il servizio rientra nella misura del Pnrr dedicata alla creazione di una rete territoriale, promossa dall’Unione dei Comuni del Marghine, che finanzia l'intero progetto. La gestione operativa è affidata alla cooperativa OpportunEuropa di Macomer, che metterà a disposizione due facilitatori dedicati. A Macomer ogni mercoledì (dalle 15 alle 18) e ogni venerdì (dalle 8.30 fino alle 13). I cittadini potranno ricevere supporto gratuito e personalizzato per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, per l'utilizzo dello Spid e identità digitale. Si potranno gestire email e documenti, quindi navigare in sicurezza e affrontare altri bisogni digitali quotidiani.

Il servizio territoriale interessa quattro comuni del Marghine, Macomer, Sindia, Bortigali e Birori. Tutti gli altri opereranno in maniera autonoma.

