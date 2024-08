Digitale, nell’Isola mancano 8.300 addetti 

A.A.A. Specialisti digitali cercansi. Ma sono “introvabili” . In Italia ne mancano più di 360mila, di cui oltre 8mila nell’Isola e la transizione digitale delle imprese rischia di rimanere azzoppata accumulando un pericoloso ritardo rispetto ai competitor stranieri, proprio per la crescente difficoltà nel reperire personale qualificato.

Analisi

A registrare il mismatch tra domanda e offerta è Confartigianato che, in base ad una rilevazione, ha calcolato che le aziende hanno necessità di 699mila lavoratori con competenze digitali avanzate 4.0, ma non riescono a trovarne più della metà (51,8%). All'appello non rispondono 362mila specialisti capaci di gestire tecnologie come l'intelligenza artificiale, il cloud computing, l'Industrial Internet of Things (IoT), la data analytics, i big data, la realtà virtuale e aumentata e la blockchain. Il quadro si fa ancora più allarmante per le micro e piccole imprese, dove il 54,9% delle mansioni che richiedono competenze digitali rimangono scoperte. Il nostro Paese rimane di poco indietro alla media europea. Nel 2023 gli specialisti Ict in Italia erano il 4,1% degli occupati contro il 4,8% della media Ue. Inoltre, le donne rappresentano solo il 15,7%.

I territori

Il gap più marcato si registra nel Nord Est, area che si posiziona al primo posto per la difficoltà a reperire queste professionalità con il 57,9% di ricerche a vuoto. A seguire il Nord Ovest (52,5%); il Centro (50,8%) e il Sud e le Isole (47,5%). A livello territoriale è il Trentino-Alto Adige in cima alla classifica (65,8%), con la provincia di Bolzano in testa (69,2%). Al secondo posto il Friuli-Venezia Giulia, con una quota pari al 62,6% del totale richiesto che non trova adeguate professionalità.

La Sardegna è tra le regioni più virtuose, anche se in realtà delle 17.380 entrate richieste con competenze “4.0” solo il 52,3% viene soddisfatto. Il resto, 8.290 posizioni aperte, rimangono senza un contratto.

«Le nostre aziende - sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli - devono poter contare su lavoratori in grado di padroneggiare le nuove tecnologie. Serve un'adeguata politica formativa e un dialogo sempre più stretto tra la scuola, il sistema dell'istruzione professionale e le imprese».

