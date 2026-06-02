Digital Humanities, facciamo il punto Il più grande evento scientifico in Italia 

Il più importante evento scientifico italiano sulle Digital Humanities arriva in Sardegna. Al centro del dibattito: come la ricerca umanistica può operare nella società attraverso il digitale.

L’Università di Cagliari ospiterà, da oggi alle 13.30 a venerdì, il XV convegno annuale dell’Aiucd (Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale), il principale appuntamento scientifico nazionale nel campo delle Digital Humanities. L’evento è organizzato da Dh Unica, il Centro per l’Umanistica Digitale dell’Ateneo cagliaritano, con il sostegno del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, della Regione, della Fondazione di Sardegna e del Comune, la fondazione Issasco e l’associazione Itzokor.

Il titolo dell’edizione 2026 è “Digitale e Public Engagement: pratiche e prospettive nelle Digital Humanities”. Il convegno esplorerà il rapporto tra ricerca umanistica digitale e coinvolgimento pubblico, offrendo spazio a modelli teorici, metodologie e applicazioni pratiche che favoriscono la partecipazione attiva dei cittadini ai processi di ricerca e documentazione. Tra i temi al centro del dibattito scientifico: esperienze di co-creazione con le comunità, crowdsourcing, narrazione digitale, musealizzazione, archiviazione virtuale, citizen science e heritage sharing. Una delle novità è Noa, l’assistente digitale integrato nel sito del convegno, progettato per orientare i partecipanti tra sessioni, agenda e consigli su Cagliari.

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