Dighe vuote, la grana di Guiso rieletto presidente 

Dopo le elezioni del consiglio dei delegati avvenute a luglio, nella serata di ieri si sono rinnovate le cariche del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale che resterà in carica per i prossimi cinque anni.Riconfermato all’unanimità il presidente uscente Ambrogio Guiso (57 anni) imprenditore agricolo di Lula, che sarà affiancato nel consiglio di amministrazione da Lucio Carta, Antonio Fronteddu, Giovanni Frau e Ignazio Funedda.

Chiare le linee d’azione di Guiso, che nelle scorse ore ha garantito massimo impegno per risolvere le problematiche nella aziende olzaesi, a secco da 5 giorni: «Ripartiremo dai tre grandi progetti avviati nell’ultimo quinquennio - ha detto il neopresidente - la fine della diga di Cumbidanovu, la realizzazione dell’impianto di acque reflue di Su Tuvu e tutte le altre risorse che abbiamo da spendere per rinnovare reti e contatori».Ma per Guiso, l’obiettivo più grande «vuole essere quello di tutelare gli agricoltori abbattendo i costi di gestione. Abbiamo stilato una quota di 100 euro fra le più basse d’Italia è unica in Sardegna».

Non manca il focus sulla salute degli invasi sparsi per il territorio: «Nella diga di Maccheronis e in quella di Pedra e Ottoni il quadro è più complesso con 3 milioni cubi di giacenza totale - commenta Guiso - il quadro è diverso su Gusana che presenta un livello ottimale di scorte».E sulla futura diga di Abba Luchente, che dovrebbe far terminare le emergenze in Baronia, Guiso sottolinea: «È un’opera essenziale».

RIPRODUZIONE RISERVATA