Posada.
27 novembre 2025 alle 00:16

«Dighe vuote e sete, troppi silenzi sulle opere mai nate» 

Le scarse piogge degli ultimi giorni non hanno modificato il livello dell’acqua nell’invaso della diga di Maccheronis, ormai ridotto a una pozza di poche centinaia di migliaia di metri cubi. Una situazione più grave di quella dello scorso anno, che sta mettendo in ginocchio aziende agricole e utenze civiche, esposte al rischio concreto di restrizioni prolungate. A denunciarlo è il consigliere comunale di Posada e della provincia di Nuoro, Giorgio Fresu, che avverte: «L’acqua rimasta potrebbe garantire l’approvvigionamento domestico ancora per un mese». Secondo Fresu, al netto di un periodo siccitoso prevedibile a causa dell’instabilità climatica, sarebbe mancata una pianificazione adeguata. L’amministratore critica la Regione per gli interventi strutturali promessi e mai avviati. «Dove sono? Perché i lavori per il sovralzo della diga, annunciati oltre un anno fa, non sono ancora partiti? E i sindaci, perché tacciono?».

Fresu ricorda inoltre che il progetto di un nuovo invaso a monte, finanziato da oltre vent’anni e ritenuto prioritario anche dall’assessore Piu, resta fermo. «Una nuova diga è fondamentale: non possiamo perdere altro tempo in chiacchiere. Nel frattempo, cosa hanno fatto i nostri amministratori oltre chiedere aiuto alla Protezione Civile? Perché non si è sollecitato un intervento tempestivo della Regione? Perché a Posada manca acqua potabile da quasi un anno? Le comunità esigono risposte».

