Dighe piene, via le restrizioni in Baronia 

L’allarme siccità sembra ormai attenuarsi, almeno dopo «le piogge arrivate a partire da giovedì sera». Precipitazioni, si legge nel comunicato della Regione, «che stanno contribuendo a un aumento significativo del livello degli invasi della Sardegna orientale, ragion per cui è stato stabilito di sospendere le restrizioni idropotabili e i divieti di irrigazione a pieno campo previsti in Baronia dalla precedente ordinanza». Importante risultato quello annunciato ieri che ora fa ben sperare anche per il resto del territorio sardo colpito dal razionamento.

L’appello

Il presidente di Confagricoltura Stefano Taras ribadisce come «grazie alle piogge di queste ultime ore, gli invasi della Sardegna centro orientale, martoriata dalla siccità per tutto il 2024 e fino a pochi giorni fa, si sono riempiti o si stanno riempiendo. Una condizione che sta portando finalmente sollievo alle campagne e a tantissimi agricoltori e allevatori sollevati dalla preoccupazione di dover programmare, con troppe e troppe incognite, le attività di semina di orticole e foraggere da irrigare irrinunciabilmente nei mesi primaverili ed estivi».

La diga

L'emergenza siccità si placa anche grazie a una lunga battaglia che ha portato a ottenere la modifica temporanea, approvata sabato dal direttore generale della Protezione civile, delle limitazioni legate all'invaso della diga di Maccheronis, che da 40,5 metri sale a 42,3 metri sul livello del mare (circa 24 milioni di metri cubi). La decisione è stata presa dopo la riunione convocata in mattinata dalla Direzione generale dell’Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna, ottenendo un parere favorevole da parte di tutti i partecipanti. «Il ivello di 42,3 metri è la capacità massima della diga che abbiamo raggiunto domenica mattina verso le 7 – spiega il presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Ambrogio Guiso –. Dopo tutti i lavori fatti, la diga era pronta e, a seguito delle forti piogge, siamo stati accontentati. Ora l’invaso ha la sua massima capacità, risolvendo il problema siccità. Adesso pensiamo a come gestire l'annata agraria perché lo scorso anno l'agricoltura ha sofferto troppo. Quest'anno con 24 milioni possiamo fare una programmazione». E alla luce di questi risultati, riprende Stefano Taras, è necessario «lavorare affinché si porti avanti un uso razionale dell’acqua e quindi della misurazione dei consumi. Non è pensabile che, siccome gli invasi sono pieni, si continui a irrigare senza badare a sprechi e – aggiunge – ignorando i quantitativi di acqua necessari. Altro passaggio, su cui non bisogna abbassare la guardia e su cui sollecitiamo la Regione a valorizzare gli impegni presi – ha concluso – riguarda la realizzazione delle opere di interconnessione tra le dighe e l’efficientamento della rete idrica poiché, anche se per ora si può accantonare l’emergenza siccità, rimane sempre inaccettabile registrare perdite sulle condotte che si aggirano sul 50 per cento».

Abbanoa

Intanto oggi alle 15, a Nuoro, è previsto un tavolo tecnico – seppur non esista una convocazione formale in merito - tra Abbanoa, Egas, Provincia, i 17 Comuni serviti dall'acquedotto di Janna 'e Ferru (Nuoro, Bolotana, Dorgali, Fonni, Gavoi, Lei, Lodine, Mamoiada, Oliena, Ollolai, Oniferi, Orgosolo, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule, Silanus) interessati dal piano di restrizione, Protezione civile e Regione. Si farà il punto della situazione e si valuterà se modificare, rinviare o annullare il piano di cui si è tanto discusso negli ultimi giorni.

Guiso, ribadisce che «le dighe sono state collaudate per bene con questo maltempo e quindi bisognerebbe osare un po' di più. La situazione a livello strutturale per le altre dighe come Olai e Govossai invece non è a posto, e questo è un problema da risolvere al più presto. I lavori prima o poi bisognerà farli. La politica o gli enti preposti – aggiunge – si devono fare i progetti e soprattutto sistemare gli invasi. Alcuni infatti hanno una capacità massima ben superiore a quella di Maccheronis, ma purtroppo non hanno una messa in sicurezza adeguata».

