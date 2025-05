Dighe piene, boschi secchi 

È una Barbagia-Mandrolisai divisa a metà, fra le mille evoluzioni degli ecosistemi in un maggio dal sapore autunnale. Se da un lato, il pericolo razionamenti idrici è stato scongiurato con gli invasi del Torrei e Gusana, tornati ai livelli ottimali, sul fronte opposto, preoccupa l’improvviso ingiallimento di boschi e sugherete.

Allarme

A lanciare l’allarme diversi operatori del settore, allevatori e automobilisti in transito fra la statale 295 che dal Valico di Sa Casa si ricongiunge, poi, alla statale 128 verso Meana Sardo, Sorgono e Ortueri, dove centinaia di piante appaiono secche. Non certo un belvedere per il mondo delle campagne, che trova però le rassicurazioni degli esperti: «Si tratta di un fenomeno che normalmente avviene nella quercia da sughero in questo periodo - commenta Bruno Scanu, docente di patologia forestale e micologia del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari - Le piante sostituiscono le foglie più vecchie producendo nuovi germogli». Un processo che, precisa, Scanu «può avvenire in maniera graduale, con le piante che manifestano un parziale ingiallimento della chioma, oppure, come in questo caso, le nuove foglie stentano a formarsi e le piante si presentano con chiome interamente ingiallite». «Analoghi casi - dice l’esperto - si osservano in altre aree sughericole, come per esempio sull’altopiano tra Buddusò e Alà dei Sardi, dove le marcate escursioni termiche del mese di maggio possono aver rallentato il processo di rinnovamento delle foglie».Si sente rassicurato a metà il primo cittadino di Sorgono, Franco Zedde, guardando ai colli attorno al proprio paese: «Nei pressi della chiesa di San Mauro e in altre località, sono decine le piante che si stanno mostrando secche. Un fenomeno che speriamo, appunto, possa essere normale e non ricollegato alla Phytophthora che lo scorso anno ha devastato centinaia di boschi isolani e danneggiato un intero comparto produttivo».

Da Aritzo il sindaco Paolo Fontana, si dice «soddisfatto delle abbondanti piogge che hanno ristabilito un’ecosistema che rischiava la paralisi in vista dell’estate. Per il fenomeno delle sughere, le prossime settimane saranno essenziali per aiutarci a comprendere se si tratta di un processo normale o dettato da altri fattori». (g. i. o.)

