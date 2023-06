«Diga, le prove inchiodano i russi» 

KIEV. Nel 480° giorno dell’invasione gli ucraini avanzano verso sud, verso Melitopol, anche se con gravi perdite, mentre un’indagine del New York Times inchioda i russi sull’esplosione della diga di Kakhovka. Ad ammettere l’avanzata ucraina verso sud - quella che sembra la punta di lancia della controffensiva - è il filorusso Vladimir Rogov: gli ucraini «sono riusciti a prendere sotto il controllo operativo» la cittadina di Piatykhatky nella regione di Zaporizhzhia, anche se «dopo aver ammassato centinaia di cadaveri dei loro militari». Kiev ammette che i russi tentano l’attacco in quattro direttrici nel Donbass e che ci sono stati «17 scontri», rivendica di aver abbattuto due elicotteri nemici nella zona, mentre secondo l’intelligence britannica «l’esercito russo sta subendo le perdite maggiori dall’apice della battaglia per Bakhmut».

«Invulnerabile»

Intanto fanno rumore le informazioni raccolte dal New York Times su Kakhovka, suffragate da esperti e conoscitori dell’infrastruttura. L’ingegnere Ihor Strelets, ex vice responsabile delle acque per il bacino del Dnipro, ricorda che la diga è stata costruita in piena Guerra Fredda dall’Urss e resa praticamente invulnerabile a un attacco esterno. L’area è occupata dai russi, a Mosca hanno i piani di costruzione e a provocare il crollo non può essere stato un attacco missilistico ucraino. Per Nick Glumac, Università di Urbana, «non era necessario polverizzare la sezione della diga, ma bastava romperla quel tanto sufficiente per lasciare alla pressione dell’acqua il compito poi di demolirla». Le sezioni della barriera esterna colpite dall’artiglieria ucraina e quella fatta saltare dai russi per coprirsi la ritirata a novembre non potevano intaccare lo zoccolo duro sommerso.

«Frode diplomatica»

Sul fronte diplomatico Kiev raccoglie l’impegno del ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, a parlare per la prima volta col suo omologo ucraino, Oleksyi Reznikov. Ma il giorno dopo il fallimento della missione di pace africana a Kiev e a San Pietroburgo il consigliere presidenziale ucraino Mikhailo Podolyak parla di «una tipica frode russa»: ai leader africani Putin ha detto che è stata l’Ucraina a causare l’invasione, asserendo di «agire esclusivamente nell’ambito della Carta Onu».

