Diga, la Regione corre ai ripari 

L’ultima gara d’appalto era andata deserta, facendo precipitare nello sconforto un intero territorio. Adesso la Regione corre ai ripari, cerca di salvare la diga italiana più chiacchierata, quella di Cumbidanovu a Orgosolo. È stato infatti approvato il progetto con l’adeguamento dei costi: consentirà la pubblicazione del nuovo bando per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del primo lotto dell’invaso, quello relativo al corpo-diga. Di fatto, il più importante dei due previsti per il completamento dell’opera oggi ultimata per circa il 40 per cento.

Rassicurazioni

Arrivano da Cagliari, portano la firma dell’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. «Dopo l’esito della precedente gara, andata deserta - spiega l’esponente della Giunta Solinas - abbiamo chiesto immediatamente al Consorzio di bonifica della Sardegna centrale (soggetto attuatore degli interventi) di aggiornare i costi e di fornirci nei tempi più rapidi la documentazione necessaria alla pubblicazione di una nuova gara d’appalto. Avevamo posto come obiettivo l’approvazione dell’adeguamento dei costi entro la settimana e abbiamo rispettato gli impegni. Parliamo, data la sua rilevanza, di una gara europea la cui partecipazione è legata, per la natura dell’opera, a requisiti stringenti». Pierluigi Saiu prosegue: «L’aumento dei costi dovuto all’attuale situazione internazionale ha sicuramente condizionato l’esito della precedente gara, ma non vogliamo ulteriori ritardi. L’opera è attesa da tempo e oggi abbiamo la copertura finanziaria per la sua completa realizzazione».

Nuovo capitolo

Si irradia sull’asse Cagliari-Orgosolo, aiuta a tenere viva la fiammella della speranza, per un invaso atteso da oltre trent’anni. «Occorre accelerare, abbiamo approvato il progetto con nuovi costi, in particolare con un adeguamento del costo del cemento e dei costi generali - conclude Saiu -. Attendiamo il via libera del ministero delle Infrastrutture, contiamo entro la prossima settimana. Inoltre, abbiamo chiesto al Consorzio di bonifica che i tempi per la chiusura della gara siano fissati in 45 giorni».