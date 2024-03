Diga di Monti Nieddu, un’incompiuta lunga mezzo secolo 

Monti Nieddu, ovvero come impiegare mezzo secolo per non riuscire a finire una diga: quella dell’invaso da 35 milioni di metri cubi che deve (doveva, dovrebbe) sorgere nel cuore di una delle aree forestali più vaste d’Europa, nei territori di Capoterra, Sarroch e Villa san Pietro, è la storia di un’incompiuta macroscopica, un’opera che avanza con una lentezza frustrante. Corre veloce, invece, il mutamento climatico che, in Sardegna, sta già significando siccità.

Percorso a ostacoli

Prime indagini sul terreno negli anni ‘70: Aldo Moro era ancora vivo e la Dc era il partito italiano più votato. Nel 1988 il via libera del Consiglio superiore dei lavori pubblici al progetto che prevede una diga alta 80 metri: nelle radio, dopo la vittoria a Sanremo, va fortissimo “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri, e l’Urss non solo esiste ancora ma la sua nazionale di calcio è abbastanza forte da eliminare l’Italia dagli Europei. La prima gara d’appalto è del ‘98, quando il massimo della tecnologia è scambiarsi sms con un Nokia 5110 (ma senza il T9, non ancora inventato): a bandirla è, per conto della Regione, il Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale, a vincerla la spagnola Dragados. Nel 2001 il contenzioso. Lavori eseguiti al momento: poco e niente.

Per la seconda gara d’appalto avanti veloce fino al 2014. Vince la Astaldi, finora l’unica ad aver realizzato qualcosa a Monti Nieddu: impiegando fino a 300 operai (quasi tutti sardi), dal 2015 al giugno 2018 getta le fondazioni del grande muro di calcestruzzo del quale tira su una parte (altezza massima: 20 metri). Poi lo stop: la Astaldi entra in concordato fallimentare preventivo (sarà assorbita dalla Salini Impregilo, oggi WeBuild) e nel novembre 2019 il tribunale di Roma decreta lo scioglimento del contratto per Monti Nieddu. Servirà una nuova gara.

Da allora, tutto fermo: operai quasi tutti a casa, tranne qualcuno a guardia del cantiere, qualche manifestazione di lavoratori e sindacati con gli striscioni appesi a un cavalcavia, qualche appello da parte del Comune di Sarroch. Nell’estate 2020, la prima col Covid, il governo (Conte 2) commissaria i cantieri per le otto dighe progettate e non realizzate in Sardegna e li affida ad Angelina Catalano, ingegnera, a capo della direzione generale delle Dighe al ministero per i Lavori pubblici: commissariamento ancora in vigore. Sempre nel ‘20 la Regione incarica il Consorzio di bonifica di aggiornare il progetto. Nell’estate del ‘22, mentre il costo delle materie prime schizza alle stelle, da Monte Nieddu vengono smontate le casupole di cantiere e portati via i macchinari lasciati dall’Astaldi.

I soldi

Marzo ‘23: mentre il Consorzio è alle prese con un nuovo aggiornamento del progetto, l’assessore regionale Pierluigi Saiu annuncia che la Regione considera la diga «una priorità» e ha stanziato 88,6 milioni di euro per il riavvio dei lavori. Soldi che, precisa l’assessore, «si aggiungeranno alla disponibilità attuale di circa 83 milioni di euro, per un totale di quasi 172 milioni». Poi, in uno slancio di ottimismo: «Consegna dei lavori prevista per gli inizi del 2024».

Il nuovo bando

In realtà, spiegano dal Consorzio di Bonifica, di quegli 83 milioni ne restano 49 perché 34 sono stati già spesi per realizzare la porzione di diga tirata su e per alcune opere accessorie (la casa di guardia e, tuttora in fase di completamento, la strada che correrà lungo i bordi dell’invaso). La somma effettiva a disposizione, 138 milioni, è comunque ritenuta sufficiente a completare il primo lotto, cioè un invaso da 17 milioni di metri cubi: la metà del quantitativo complessivo previsto.

Quanto ai tempi, armarsi di pazienza. Il bando di gara, predisposto da Invitalia, è stato pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale: 45 giorni di tempo per presentare le offerte. Dovranno arrivare entro il 18 aprile. Ma occhio: è un bando di progettazione esecutiva ed esecuzione, quindi la ditta vincitrice dovrà “far suo” il progetto, per l’approvazione definitiva del quale bisognerà calcolare, nella migliore delle ipotesi, almeno un altro anno. E siamo solo al primo lotto: l’opera nella sua interezza e nella sua piena funzionalità (invaso da 35 milioni di metri cubi connesso con quello – ancora tutto da fare – di Is Canargius e con il potabilizzatore di Sarroch, e attrezzato per irrigare la piana di Pula) è ancora roba da futuro remoto.

RIPRODUZIONE RISERVATA