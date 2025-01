Diga di Monti Nieddu, scetticismo dagli ambientalisti 

«I lavori finora realizzati sono pari a meno del 20 per cento del totale ma la diga di Monte Nieddu non figura tra le opere incompiute d’Italia, eppure l’iter per la sua costruzione è cominciato addirittura nel 1970»: Stefano Deliperi, presidente dell’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico, frena l’entusiasmo generale sull’annunciata ripresa dei lavori di completamento della diga di Sarroch. «Sono lavori dal sapore quasi archeologico, visto che il progetto risale al 1960 – dice Deliperi – e per di più basati su calcoli pluviometrici di tutt’altra dimensione rispetto a quelli attuali».

Deliperi ricostruisce le tappe della vicenda: «L’approvazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici è del 1970 e la concessione di derivazione dell’acqua è del 1975. A conti fatti, l’opera costerà circa 250 milioni di euro, a volersi tenere bassi, per un volume di invaso lordo di 35 milioni di metri cubi lordi, in realtà al massimo 27 milioni di metri cubi utili visto che 7 milioni sono considerate “acque morte”, la cui potabilizzazione è complessa e molto costosa. In pratica si spenderà almeno 9 o 10 milioni di euro per ogni milione di metri cubi d’acqua concretamente utilizzabili».

Deliperi, infine, lancia una provocazione: «Le perdite idriche in Sardegna in percentuale sono superiori di 10 punti rispetto alla media nazionale: forse, anziché spendere 250milioni per una diga come quella sarebbe meglio affrontare questa emergenza». (i. m.)

