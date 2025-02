Diga di Cuga, un deserto di pietre 

Intorno al bacino del Cuga solo un deserto di pietre. Fino a pochi anni fa era una valle verde, oggi sembra un paesaggio lunare. Qui ieri mattina si sono dati appuntamento gli allevatori e gli agricoltori della Nurra. Coldiretti ha organizzato un sit-in per denunciare, ancora una volta, la gravissima crisi idrica e il silenzio delle istituzioni. Dalle campagne dove non si può più irrigare, sono arrivati anche i trattori lasciando profondi solchi sul letto del lago artificiale a secco. «L'acqua sta finendo, servono soluzioni immediate o sono a rischio produzioni e cibo», ha avvisato Marco Locci, direttore di Coldiretti Nord Sardegna. Per meglio comprendere la misura dell’emergenza basta sapere che nel Cuga, con una capienza teorica di ventuno milioni di metri cubi di acqua, ce ne sono a malapena quattro. Lo scorso anno, che pure è stato complicato, se ne contavano dieci milioni.

L’emergenza

«La stagione irrigua non può iniziare», ha detto subito Gavino Zirattu, presidente del Consorzio di bonifica della Nurra e di Anbi Sardegna. «Insieme al Temo si potrà arrivare forse ad avere 19 milioni di metri cubi, ma è acqua vincolata per l’uso idropotabile», ha aggiunto. Le aziende agricole hanno necessità di 32milioni di metri cubi per poter programmare la stagione. «I reflui di Sassari possono garantire 12 milioni in un anno, servirebbe una interconnessione con il Coghinas», ha suggerito Zirattu. Sotto il tendone giallo della Coldiretti hanno preso la parola gli agricoltori. Mario Puggioni è preoccupatissimo perché quest’anno non si potrà coltivare il mais. «Le annate vanno programmate dall’autunno – ha spiegato – e ora ci ritroviamo in questa situazione di grande incertezza, sperando nelle piogge primaverili, perché l’inverno ormai è passato».

I danni

La responsabile di Donna Impresa Coldiretti Nord Sardegna, Maria Grazia Murrocu, ha allargato il discorso al settore del turismo rurale. «Venendo qui credevo di arrivare in Arizona – ha commentato – il paesaggio è modificato. A rischio purtroppo è la multifunzionalità delle nostre aziende, perché oltre all’agricoltura che muore, viene meno anche l’accoglienza. Non avremo prodotto da vendere, animali da allevare, non potremo ospitare le persone». Le soluzioni ci sarebbero, ma sono tutte a lungo termine. La parola chiave è “infrastrutture”, quelle che i Consorzi di bonifica sollecitano da sempre. Le perdite idriche raggiungono il 50 per cento, la rete di distribuzione è inadeguata e l'assenza di interconnessioni tra le dighe fa in modo che un territorio resti a secco mentre un altro è costretto a buttare l’acqua in mare. «È indispensabile un cambio di passo immediato nella gestione dell’acqua in Sardegna», ha incalzato Marco Locci. «Troppa burocrazia rallenta gli interventi», ha aggiunto il direttore di Coldiretti Nord Sardegna, «servono procedure più snelle per i lavori pubblici legati alla gestione idrica e l’apertura di un tavolo permanente di confronto con la Regione e il Governo per sbloccare fondi straordinari a sostegno delle aziende agricole colpite dalla siccità».

Le incertezze

I cambiamenti climatici sono una realtà, eppure nell’Isola si continua a rincorrere le emergenze. «Purtroppo quando piovono due gocce la politica si rilassa», ha commentato Marco Marrone, presidente del Consorzio di Bonifica della Gallura, intervenuto al sit-in. Nella Nurra finora è piovuto pochissimo, i bacini idrici si stanno prosciugando e, di questo passo, verso l’estate le aziende agricole e zootecniche non avranno le risorse per sopravvivere.

