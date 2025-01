«Diga ai minimi storici, i razionamenti sono inevitabili» 

Massimo allarme alla diga Monte Pranu: nel principale invaso al servizio del mondo agropastorale del Sulcis il volume invasato arriva appena a 15 milioni di metri cubi d’acqua, pari al 30,80 per cento della capienza consentita. Le restrizioni sono per ora l’unica scelta possibile nella speranza che la pioggia arrivi presto.

«Ho ordinato le piantine lo scorso luglio e ottobre ho fatto richiesta dell’acqua al consorzio per poter coltivare i miei terreni – racconta Samuel Caboni, agricoltore di Masainas con diversi terreni coltivati a ortaggi tra Giba e Masainas – ma ho avuto una riduzione del 70 dell’acqua richiesta rispetto allo scorso anno». Il problema delle scorte in rosso si va ad aggiungere ai problemi delle vecchie condotte che vengono riparati dopo mesi «con grossi danni – aggiunge Caboni – anche per gli erbai visto che non mi è stata assegnata l’acqua per le foraggere». Purtroppo è un problema di tanti: «Ci stanno già riducendo l’acqua per le coltivazioni del carciofo – dice Michele Virdis di Sant’Anna Arresi – se a breve non piove saremo senz’acqua per la produzione estiva, con grossi problemi anche per la mancata crescita delle foraggere». Segnalazioni anche da Tratalias: «La situazione non è delle migliori con i livelli della diga così bassi. - dice l’assessore all’Agricoltura Michele Pirosu - Se nei prossimi giorni non pioverà la situazione si farà critica, e non credo possa partire la stagione irrigua, mettendo in croce gli agricoltori e allevatori». Molto preoccupato anche Gianfranco Manigas, agricoltore, con terreni a San Giovanni Suergiu: «Siamo collegati alla rete consortile tramite l’impianto di Masainas, se non piove a marzo non ci daranno l’acqua per i terreni. L’invaso è in forte calo rispetto all’inizio del 2024 dove il volume invasato era poco meno di 29 milioni di metri cubi: «La settimana prossima - fa sapere Sergio Lai, Coldiretti territoriale – è previsto un incontro tra il consorzio di bonifica e le associazioni di categoria: si farà il punto della situazione e in base ai dati dell’agenzia regionale del distretto idrografico verranno assegnate le percentuali di acqua da mettere a disposizione. Stando alla situazione attuale, ci saranno sicuramente delle riduzioni, consiglio agli imprenditori di attendere prima di fare ulteriori investimenti».

