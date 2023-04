«Diga abbandonata: è da dismettere» 

Nel frattempo sono passati due anni, la diga è ancora una proprietà privata, la Città Metropolitana attende ancora una risposta dalla Regione alla manifestazione d’interesse presentata nel settembre del 2021, e Forestas ha fatto sapere di non avere personale da mettere a disposizione per vigilare sulla diga.

Eppure due anni fa l’accordo tra i vari enti per salvare dalla demolizione lo sbarramento che ricade nei territori di Assemini e Uta, realizzato nel 1956 per supportare la miniera di San Leone, era stato messo nero su bianco: ad occuparsi della gestione sarebbe dovuta essere la Città Metropolitana di Cagliari, mentre il Consorzio di bonifica avrebbe garantito supporto tecnico nella progettazione delle manutenzioni e Forestas sarebbe intervenuta mettendo in campo i propri uomini per eseguire controlli e sopralluoghi sull’invaso. Il ruolo della Regione, poi, non sarebbe stato secondario: oltre a finanziare le manutenzioni con un contributo di 900mila euro, ne avrebbe messo sul piatto 30mila ogni anno per le spese di gestione.

La relazione stilata dopo il sopralluogo eseguito lo scorso 21 dicembre dagli ingegneri del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impietosa e lascia poche speranze sul futuro dell’invaso: la diga di Sant’Antonio, costruita sul rio Gutturu mannu, dovrà essere demolita perché non è sicura e si trova in stato di abbandono.

L’accordo

La situazione

Davanti una situazione di questo genere, il report presentato dalla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche sembra quasi la cronaca di una demolizione annunciata: «Lo stato di abbandono delle opere e l’assenza di qualunque attività gestionale, confermano anche l’inefficacia degli interventi eseguiti dalla Regione per risolvere una volta per tutte le problematiche più volte evidenziate , che consistono principalmente nell’essere dello sbarramento non vigilato e soggetto ad invasi non controllati. Inoltre, come era prevedibile, i sedimenti accumulati in gran quantità a monte dello sbarramento hanno nuovamente prodotto l’interrimento dello scarico. Nemmeno è tecnicamente proponibile che sulla diga non si eseguano misure di controllo che documentino la risposta del manufatto alle sollecitazioni derivanti dai frequenti invasi fino alla quota di sfioro ed oltre la stessa: ricordiamo che già nel 2013 la Direzione dighe aveva inserito questo invaso tra quelli per cui era necessaria la dismissione».

Il parco

Nonostante le difficoltà, gli enti competenti restano ottimisti sul futuro del gigante di calcestruzzo da 200mila metri cubi. «Nell’incontro avvenuto prima di Pasqua in Regione è stata ribadita la volontà di salvare questa diga – spiega il presidente del Parco di Gutturu mannu e sindaco di Uta, Giacomo Porcu - , l’invaso, oltre che per la fauna, è fondamentale anche nella lotta agli incendi del periodo estivo, visto che è l’unico punto di rifornimento della zona per gli elicotteri. E ha un grande potenziale turistico legato a sport, pesca e vacanze nelle oasi».

Beniamino Garau, sindaco di Capoterra, spiega come i Comuni siano pronti a fare la propria parte per salvare la diga: «Per i controlli siamo pronti a mettere a disposizione le nostre compagnie barracellari, per il bene del territorio è necessario scongiurare questa dismissione».

Roberto Mura, vice sindaco metropolitano, rinnova l’impegno della Città Metropolitana a salvare lo sbarramento: «Abbiamo compiuto i nostri passi per prendere in carico l’invaso, attendiamo solo il via libera dalla Regione. Il dialogo tra enti prosegue: questa diga rappresenta un’occasione di sviluppo per il territorio, non deve essere abbattuta».

