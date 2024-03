Diffida in Municipio: dovete risarcire 

Da bomba ecologica a bomba politica. La spinosa questione dei cumuli di letame rinvenuti lo scorso settembre in un terreno comunale adiacente al campo prova della Società oristanese di equitazione, rischia di esplodere tra le mani del sindaco Massimiliano Sanna.

Tra Comune e società sportiva l’intesa sembrava raggiunta dopo che, a febbraio, la Giunta aveva approvato il progetto per la realizzazione della platea per lo smaltimento dei reflui: costo 42mila euro. E invece ora spunterebbe una diffida, con richiesta di indennizzo di circa 129mila euro, inoltrata dalla Soe agli uffici di piazza Eleonora.

L’interpellanza

Ad accendere i riflettori sulla vicenda è la minoranza di centrosinistra che ha presentato un’interpellanza urgente (primo firmatario Francesco Federico) al primo cittadino «per avere conferma della ricezione della richiesta, dell’eventuale giusto contenuto e, in caso di conferma, per conoscere gli atti che l’amministrazione Sanna intenderebbe assumere a riguardo».

Nulla a che vedere con i lavori di adeguamento della struttura che la società aveva intimato all’Esecutivo, pena la chiusura definitiva dell’impianto e la restituzione delle chiavi.

Il conto

Nel conto (salatissimo) presentato al primo cittadino figurano quasi 57mila euro per il trasporto e lo smaltimento dei reflui palabili che, in assenza delle apposite vasche, erano stati accumulati nel terreno di Sa Rodia, le spese legali (6.500 euro per ciascuno dei quattro incaricati per un totale di 26 mila) e 40mila euro quale risarcimento per il danno d’immagine subito dalla Soe dopo che la notizia dell’ispezione del Nucleo operativo di Cagliari era rimbalzata da una testata giornalistica all’altra.

I lavori

Una tegola pesantissima per l’amministrazione Sanna che proprio nei giorni scorsi aveva inserito all’ordine del giorno del Consiglio comunale una variazione di bilancio di 40mila euro per finanziare i lavori all’interno dell’impianto. Il progetto, redatto dall’agronomo Pierpaolo Matta, prevede la realizzazione di un calcestruzzo armato nel quale si completi la maturazione del letame in attesa del riuso agronomico. Una struttura pensata tenendo conto del fabbisogno massimo del maneggio, dotato di 51 box, nonostante mediamente ospiti una dozzina di cavalli. ( m. g. )

