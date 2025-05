Diffida dei cittadini sulla nuova Ztl 

Continuano le proteste dei cittadini del centro storico di Iglesias contro le nuove regole della Zona a traffico limitato (Ztl), che hanno trasformato la viabilità dell’area.

Il documento

Attraverso una diffida stragiudiziale inviata la scorsa settimana al sindaco, all’assessore alla Viabilità e, per conoscenza, al prefetto di Cagliari, alcuni abitanti delle zone interessate dall’area pedonale urbana e dalla Ztl contestano l’applicazione delle nuove norme, sostenendo — come si legge nel documento — che manchino «motivazioni fondate a sostegno di tali modifiche».

«Stiamo mettendo in discussione il prevalente interesse pubblico dell’istituzione della Ztl – spiega Remigio Cabras, portavoce dei cittadini firmatari della diffida – in quanto non è stato bilanciato l’interesse pubblico, oggi predominante, con quello privato, che, secondo la Costituzione, dovrebbe essere tutelato in maniera prioritaria. Dalla sua applicazione nel 2017, ci sono state diverse modifiche tese a bilanciare i due interessi. Oggi l’interesse pende verso il pubblico, ma in realtà è un pubblico privato: i cittadini non contano più nulla rispetto a ristoranti e bar».

Le critiche

Numerosi sono i punti della diffida in cui la Ztl viene criticata, tra cui quello relativo alla mancanza di parcheggi. «Né pare essere considerato – si legge nel documento – un fenomeno di inquinamento ambientale altrettanto rilevante quello provocato dai fumi di sigaretta che risalgono nelle abitazioni private, provenienti dagli avventori dei locali seduti nelle aree esterne, poste sotto le finestre».

I firmatari della diffida chiedono entro venti giorni una riesamina delle regole e modifiche in linea con quanto contenuto nel testo: «L’abbiamo inviata una settimana fa e ancora non abbiamo ricevuto risposte dal Comune – afferma Cabras –. Mi sarei aspettato informazioni anche sui lavori della commissione. Con questo documento chiediamo alla Giunta di riflettere se ciò che è stato fatto sia realmente nell’interesse dei cittadini oppure no».

Pronta la replica dell’assessore alla Viabilità, Francesco Melis, che contesta i punti espressi nella diffida: «Sono dichiarazioni soggettive, quelle avanzate da Cabras, che non tiene conto della pluralità delle rappresentanze e dei tanti cittadini, non commercianti, favorevoli alla Ztl. La parte sui fumi di sigaretta? Questioni di lana caprina, che nulla hanno a che vedere con la viabilità. Sui parcheggi? In realtà ci dà ragione: se sostiene che non ci siano abbastanza stalli per i residenti, allora vuol dire che è contrario anche al rilascio di un singolo pass di sosta».

E sulla mancata risposta, Melis aggiunge: «Con la Commissione abbiamo elaborato un documento che questa settimana sarà discusso in Consiglio. Saranno presenti i suggerimenti della Giunta e della Commissione per procedere alle eventuali modifiche».

