Difficoltà per tremila capi di bestiame 

Le mucche hanno sete e l’acqua sta finendo. Sui pascoli del Gennargentu la carenza d’acqua è una croce per gli allevatori di Arzana che non sanno più quale santo invocare. Sono 3 mila gli animali al pascolo sulle praterie incontaminate a valle di Punta La Marmora. Sono controllate da 6 imprenditori agricoli che mai, in passato, hanno visto il lago Bau Muggeris in queste condizioni. «Il livello è ai minimi storici», dice il sindaco di Arzana, Angelo Stochino. Ieri il Comune, la cui fonte primaria di economia è proprio l’attività di allevamento, ha messo a disposizione degli allevatori canalette di raccolta dell’acqua. All’assessora regionale dell’Agricoltura, Valeria Satta, arriva l’istanza del primo cittadino. «Chiediamo che vengano finanziati pozzi e abbeveratoi per le terre civiche utili a dissetare bovini e ovini ma anche la fauna che, a causa della mancanza d’acqua, rischia la morte». Il paradosso, secondo Stochino, «è che oggi, con il cambiamento climatico in atto e l’assenza di piogge che negli anni scorsi consentivano una presenza costante di sorgenti e di un buon livello di guardia del lago Bau Muggeris tra settembre e ottobre, ci troviamo costretti a chiedere di rivedere le politiche agricole regionali, non solo per la realizzazione di strade rurali ma anche e soprattutto per realizzare pozzi in agro per dissetare il bestiame che pascola intorno al lago Bau Muggeris e ai suoi affluenti, tra cui il rio Siccaderba».

