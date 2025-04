«Difficile un girone senza Campania» 

Giocare in un girone di Serie D che comprenda, oltre le squadre laziali, quelle umbre o toscane ma non le campane? Se ne può discutere «ma non dipende né dalle squadre sarde né da me. Accolgo l’invito, però non sarà semplice».

Gianni Cadoni, presidente del Comitato sardo della Figc e vice presidente della Lega nazionale dilettanti, risponde così all’appello lanciato pochi giorni fa su Radiolina da Giovanni Sanna, presidente del Budoni fresco vincitore del campionato di Eccellenza.

La richiesta

Il massimo dirigente dei galluresi nel corso della trasmissione “L’Informatore sportivo” ha sollecitato un intervento di chi sta ai vertici del calcio regionale perché spinga per consentire il prossimo anno alle sarde che giocheranno in Quarta serie di far parte di un girone che non comprenda i club della Campania. Motivo: «La trasferta sarebbe pesante», ha spiegato Sanna, che poi ha aggiunto di sperare «in un raggruppamento con Lazio e Toscana o Lazio e Umbria». Desiderio che Angelo Agus, ex presidente dell’associazione regionale allenatori a sua volta ospite del programma radiofonico, ha definito «lecito» e meritevole di avere un «pieno sostegno: è un problema di spese, organizzativo e logistico, tenuto conto che ogni volta si deve attraversare il mare».

Il tentativo

Cadoni però vede la strada in salita. Per molteplici motivi. Il meno arduo da superare, nel caso, è la composizione della pattuglia sarda in D: «Le società isolane in questo momento sono cinque o sei e bisogna capire se ci sarà unità di intenti» nella richiesta avanzata da Sanna; poi «la continuità territoriale prevede comunque l’arrivo a Roma, quindi andare da lì in Campania, in Umbria o in Toscana non cambia più di tanto. Probabilmente è una questione più sportiva che di costi»; infine, ed ecco l’aspetto davvero difficile da affrontare, «comporre gironi con 166 squadre è complicato, purtroppo non dipende né da me né dalle società ma dal compartimento interregionale». In ogni caso «accolgo l’invito: non sono certo però dell’esito».

La salvezza

Sull’attualità, dunque sulla situazione delle squadre in Serie D e sulla corsa salvezza, Cadoni si dice «più ottimista, oggi. Tutte le formazioni sono vive, anche la Cos che è penultima ma a pochi punti dalla salvezza. L’Olbia è in ripresa, il Latte Dolce reagisce e recupererà, l’Ilva sta andando bene. Sono fiducioso, spero che neanche una di loro scenda in Eccellenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA