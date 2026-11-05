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Muravera.
06 novembre 2026 alle 00:24

«Difficile portare gli sfalci d’erba all’ecocentro» 

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Troppo complicato conferire gli sfalci all’isola ecologica di Costa Rei. A segnalare le difficoltà, a nome di alcuni proprietari di villette della località turistica di Muravera, è Gianni Argiolas: «Da un po’ di tempo gli addetti dell’ecocentro gestito dalla Cosir chiedono ai giardinieri che conferiscono gli sfalci la delega del proprietario della villetta», spiega Argiolas, proprietario di una casa: «Sin qui tutto bene, il problema è che ogni volta chiedono anche la copia del documento di identità».

Secondo Argiolas (e gli stessi giardinieri) il procedimento non sarebbe corretto «perché basterebbe chiedere il documento una sola volta, all’inizio dell’anno, per poi attingere dal database. Se si è in regola con la Tari si può conferire, altrimenti no. Invece ci costringono a una montagna di fotocopie di documenti di identità. Con dei problemi, a mio avviso, anche sul fronte della privacy. Chiediamo che il Comune di Muravera interceda presso la Cosir per semplificare la procedura». Sempre secondo Argiolas «c’è anche il rischio che qualcuno, se si prosegue con queste modalità, vista la burocrazia conferisca gli sfalci da qualche altra parte in maniera irregolare. Non credo sia logico incentivare questo genere di atteggiamento».

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