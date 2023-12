Difficile mix vita-lavoro: tante mamme sarde costrette a dimettersi  

Marta ha 35 anni, lavora part-time in un’impresa che fa le pulizie in uffici pubblici. Attacca alle 5 del mattino, guadagna più o meno 700 euro al mese. Rimane incinta, nasce la sua bambina, prende la maternità, quando è il momento di rientrare chiede un cambio di orario. Perché prima dell’alba non sa dove lasciare la figlioletta, non ha genitori né sorelle che la aiutino, il suo compagno fa l’autotrasportatore e va e viene dal nord Italia. Ci sarebbero due possibilità: una babysitter o l’asilo nido ma, costi a parte, lasciare la piccola così presto non è possibile in nessun caso. Dunque, chiede all’azienda di poter modificare il suo turno, ma la risposta è no. Così è costretta a dimettersi.

Le circostanze

«C’è un esercito di donne che gettano la spugna», dice la consigliera di parità Tiziana Putzolu, «purtroppo capita spesso che si incastrino una serie di circostanze sfortunate che alla fine portano le lavoratrici e dover lasciare il posto. E poi, a distanza di tempo, riavere un contratto è difficilissimo. Tutto questo accade perché la nostra occupazione è “cattiva”, le donne patiscono molto più degli uomini un mercato del lavoro fragile, poco retribuito e male organizzato».

I dati

I numeri del 2022 sono stati diffusi nei giorni scorsi dall’Ispettorato nazionale del lavoro, con la sua Relazione annuale sulle convalide delle dimissioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri (sono state oltre 44mila le mamme) e in Sardegna – fa sapere Putzolu, che monitora costantemente la situazione e si occupa di tanti casi specifici – lo scorso anno si sono licenziate 820 persone, 670 femmine e 150 maschi (un dato, quest’ultimo, che pian piano sta tendendo ad aumentare, vuoi, forse, perché la società si sta evolvendo e i doveri genitoriali si dividono equamente, ma anche perché le dimissioni entro il primo anno di vita del figlio danno diritto a percepire la Naspi).

L’identikit

Scendendo nel dettaglio: nell’Isola, la gran massa di chi recede ha un part-time involontario, ha un’età compresa tra i 29 e i 44 anni (530 donne sulle 670); un’anzianità di servizio fra i 3 e i 10 anni; la stragrande maggioranza ha un solo figlio; molte sono operaie e impiegate, tantissime non dichiarano il settore produttivo ma si sa che sono nel commercio/turismo, cioè fanno le cameriere nei ristoranti o il servizio ai piani negli alberghi.

Il fenomeno

«Il fenomeno è lento, progressivo e ha poca visibilità», avverte Putzolu, «in cinque anni, dal 2017 a oggi, in Sardegna si sono dimesse 4.677 persone (3.943 le donne), e la motivazione principale è la difficoltà a conciliare il lavoro con la cura del bambino, per ragioni legate ai servizi di cura. Significa in sostanza che c’è carenza di servizi e mancano i sussidi adeguati».

Spiega ancora la consigliera di parità che se il dramma esiste in tutta Italia, «in Sardegna è più evidente, perché non esiste una politica reale che tuteli e sostenga le lavoratrici donne. Per dire, il fenomeno delle dimissioni volontarie è concentrato nelle grandi città, però la Giunta Solinas dà il bonus bebé per le nascite nei paesi sotto i 3000 abitanti, e senza nessun Isee».

