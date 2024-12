Differenziata, traboccano le polemiche  

Non si placano le polemiche per la raccolta differenziata “a singhiozzo”. Già a ottobre i quartuccesi avevano sollevato preoccupazioni riguardo ai comportamenti definiti «poco ortodossi» degli operatori, descrivendo «situazioni al limite dell’assurdo» che sembrano sfuggire al controllo delle autorità. E in questi giorni di festa la situazione non sembra essere migliorata. Secondo alcune testimonianze, in certi casi gli operatori della nettezza urbana sembrano essersi trasformati in una sorta di «giustizieri del 2024», quanto a eccessi di zelo. In altri, invece, sono apparsi «distratti e superficiali», saltando alcune vie durante il ritiro.

Chiamate inutili

«Vico II Raffaele Piras a quanto pare non fa parte del comune di Quartucciu - segnala Diego Mulas sui social, evidenziando che per ben due settimane di seguito non è stato ritirato il vetro e nei giorni scorsi neanche l’umido. «Disservizio segnalato al call center senza nessun risultato», precisa.Non va meglio nella zona industriale di Pill’e Matta: «Vetro e umido non vengono ritirati con costanza, solo a qualche famiglia», segnala Annalisa Cannas, «Ultimamente il servizio è molto scadente. L’operatore ecologico alle sei è passato come un razzo, forse aveva molta fretta. Ho segnalato al numero verde, ma nulla».

Discariche

Nei mesi scorsi, invece, c’è chi ha visto gli operatori ispezionare minuziosamente i sacchetti, senza la presenza della polizia municipale, come a voler smascherare chi non rispetta le regole della raccolta differenziata. Eppure in via Barbagia, nonostante questa «particolare attenzione», giacciono «da ormai tre mesi sacchetti di rifiuti sul marciapiede». Ma non è l’unica zona della città «a essere trascurata: forse queste non fanno parte del salotto buono di Quartucciu?», attacca Gianni Piras, residente vicino al parco di via Thiesi, ricordando come alla fine di via Tabarca la discarica a cielo aperto resista nonostante le numerose segnalazioni. Senza dimenticare quelle a Sant’Isidoro e San Gaetano.

Tari rincarata

Intanto i quartuccesi hanno ricevuto una bolletta della Tari più salata rispetto a quella del 2023. Una famiglia di quattro persone che vive in una casa di 100 metri quadri nel 2023 ha pagato 314 euro di Tari, oggi ne paga quasi 363. Mentre, sempre con gli stessi parametri, per una famiglia di due persone la tariffa è passata dai 235 del 2023 ai 272 di quest’anno. Insomma, malgrado gli aumenti e un servizio del quale più di uno sui social denuncia la qualità, disagi e lamentele sono all’ordine del giorno.

