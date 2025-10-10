Differenziata, superata la soglia dell’80% 

Quartucciu e i suoi cittadini sono virtuosi nel fare la raccolta differenziata. Lo dimostrano i dati del primo anno da quando è entrato in vigore il nuovo appalto targato Econord. La nuova gestione è iniziata a settembre del 2024 e, dopo solo un anno, si è registrata una media complessiva dell’81,5%. Un risultato superiore all’obiettivo che era stato prefissato all’azienda in fase di stipula del contratto di appalto, che nel primo anno di attività doveva essere un minimo dell’80%. Si è andati oltre, quindi, ed è un bilancio certamente positivo, se si considera anche il fatto che nel precedente appalto, conclusosi ad agosto 2024, la percentuale media di raccolta differenziata si attestava al 77,28%, quindi c'è stato un incremento di oltre quattro punti percentuali nel primo anno di gestione del nuovo appalto. Dal secondo anno, invece, la media complessiva dovrà arrivare a un minimo dell’83%.

L’appalto attuale scadrà ad agosto del 2030. «Questo risultato conseguito rappresenta un indicatore positivo sull’efficacia delle modalità organizzative introdotte e costituisce un passaggio intermedio verso il raggiungimento dell’ulteriore obiettivo dell’83 per cento, previsto al termine del secondo anno di servizio», commenta comprensibilmente soddisfatto l’assessore all’Ambiente Walter Caredda. La frazione maggiormente differenziata in questo anno è stato l'umido, seguito da secco, carta e cartone, verde e sfalci, metalli e plastica. «La nostra amministrazione comunale prevede di programmare l’avvio delle attività propedeutiche all’introduzione del sistema di Tariffazione puntuale (Tarip)», prosegue l’assessore Caredda, «questo modello, basato sul principio del “chi inquina paga”, è finalizzato a correlare la tariffa dei rifiuti alla quantità effettiva di rifiuto secco residuo conferito da ciascuna utenza, incentivando così comportamenti virtuosi volti alla riduzione dei rifiuti non differenziati e al miglioramento della qualità della raccolta da parte dei cittadini».

Caredda poi aggiunge che l’attuazione della Tarip «consentirà di incrementare i flussi di rifiuti cosiddetti “valorizzabili” (ad esempio carta, plastica, vetro, alluminio e altri materiali da imballaggio) che generano entrate economiche per il Comune nell’ambito dell’Accordo Quadro Anci-Conai, a cui la nostra amministrazione aderisce».

