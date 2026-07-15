Differenziata, stand informativi nei mercati 

A Monserrato, i segreti per una raccolta differenziata senza errori si imparano direttamente tra i banchi dei mercati rionali. La campagna per il decoro e la sostenibilità scende in strada con il ritorno degli stand informativi organizzati dall'amministrazione comunale in stretta collaborazione con Gesenu Ambiente.

L’iniziativa si svilupperà in quattro appuntamenti, sempre dalle 8:30 alle 12:30: giovedì 16 e 23 luglio in via dell’Argine, e al mercato Coldiretti di via del Redentore sabato 18 luglio e 1 agosto. I cittadini potranno confrontarsi direttamente con gli operatori per chiarire ogni dubbio sul corretto conferimento dei rifiuti, con un focus ai dispositivi elettrici ed elettronici dismessi che spesso creano i maggiori dubbi di smaltimento.«Continuano le nostre attività sul territorio per rendere la città sempre più vivibile e curata», spiega il vicesindaco e assessore all'Ambiente, Saverio De Roma. (lo.r.)

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