Differenziata sbagliata, buste in piazza per giorni 

Dopo una settimana di proteste, ieri in tarda mattinata una decina di sacchi della spazzatura sono stati eliminati da piazza Tharros. Sulle buste il “bollino rosso”, applicato dagli operatori di Formula Ambiente che hanno rilevato la non conformità dei rifiuti contenuti. Peccato che nessuno degli utenti sia tornato a rimediare all’errore riportandosi in casa la spazzatura in attesa del successivo giorno di raccolta. E lo scempio è rimasto lì per giorni a due passi da piazza Roma. Da Formula Ambiente, ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti, fanno sapere che in casi come questo la procedura è chiara: se i sacchi non vengono rimossi dopo un tempo congruo, è compito dell’ufficio Ambiente o della polizia municipale segnalare il punto critico. A quel punto viene organizzata un’ispezione congiunta, alla quale partecipa anche un operatore della ditta, per verificare se dentro i sacchi vi siano elementi utili a risalire all’identità del trasgressore che poi viene sanzionato. E in assenza di “tracce”? Tempo perso e furbetti della differenziata impuniti. Non è la prima volta che accade: conferimenti errati, mancato rispetto delle regole e abbandono dei rifiuti sono fenomeni purtroppo ricorrenti, spesso legati a scarsa informazione o negligenza. Proprio ieri i controlli di vigili, ufficio Ambiente e gestore del servizio si sono concentrati in via Giovanni XXIII e in via Fermi. ( m. g. )

