Differenziata, sarà tolleranza zero 

Centinaia di sacchi di rifiuti non ritirati e altrettanti avvisi di non conformità che si tramuteranno nelle sanzioni previste dalla legge.

Per molti cittadini iglesienti è arrivato un risveglio con sorpresa: in decine di abitazioni i sacchi dell’immondizia non sono stati ritirati per via dell’errata differenziazione. L’avviso in bella vista d’irregolarità dello smaltimento rilasciato dalla società San Germano, sarà comunicato al comando della Polizia locale che procederà nell’immediato con degli accertamenti e tramuterà la stessa segnalazione in una multa.

Pugno duro

Il Comune di Iglesias è fra i più virtuosi nel territorio nazionale in materia di raccolta differenziata, tanto da potersi permettere di ricevere dei bonus che di fatto vincolano le tariffe sulla tassa della Tari (invariata da diversi anni).

Negli ultimi mesi però il meccanismo del senso civico di alcuni residenti sembra essersi inceppato, tanto da spingere l’amministrazione comunale all’utilizzo del pugno duro e a correre ai ripari proclamando la “tolleranza zero”. «Ormai non esistono più scuse - commenta l’assessore con delega all’Ambiente e alla Polizia locale Francesco Melis - siamo anni che comunichiamo come eseguire una corretta differenziata, ma evidentemente qualcuno pensa d’essere al di sopra delle regole. Da questo momento non verranno più ritirati i rifiuti non conformi e si procederà alla sanzione senza ulteriori richiami». Richiami che evidentemente in passato sono serviti ad evitare delle multe ai trasgressori, ma che non hanno prodotto l’effetto desiderato: «Il menefreghismo di alcuni non deve gravare sulle tasche di tutti quei cittadini che in questi anni - prosegue Melis - stanno facendo il massimo per l’ambiente e per avere una Tari meno onerosa». Melis spiega come attualmente la raccolta differenziata si aggiri intorno all’80 percento e che occorrerebbe raggiungere l’85 per avere ulteriori sgravi di conferimento e bonus regionali: «Ma a penalizzare il raggiungimento di questa percentuale - spiega - è il conferimento non conforme del secco nelle giornate dei martedì e quello delle buste della spazzatura lasciate nei cestini getta-carta».

Gli ingombranti

Il problema non riguarda soltanto il ritiro dei rifiuti porta a porta, ma anche quello dello smaltimento degli ingombranti che, troppo spesso vengono lasciati accanto ai cancelli chiusi del centro di smistamento di Serra Perdosa. Una criticità che l’amministrazione comunale ha scelto di risolvere grazie alle immagini recuperate dai sistemi di videosorveglianza: «Nei prossimi giorni posterò i video delle telecamere nei canali social - aggiunge Melis - per far vedere quanto sta accadendo non solo in città, ma anche nelle campagne e fuori dall’ecocentro. Questi ripetuti episodi non sono degni di una città che ha gettato le basi di uno sviluppo economico e lavorativo in direzione turistica».

