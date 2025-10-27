Differenziata, sanzioni per i furbetti 

C'è chi si è liberato dei rifiuti lanciando il sacchetto dell'auto intestata alla moglie defunta - deceduta da anni - altri, pur iscritti all'anagrafe tributaria, hanno abbandonato la spazzatura non differenziata in periferia. Un problema denunciato, per l'ennesima volta, anche dal sindaco Graziano Milia: «Parco di Molentargius, via Padre Attanasio in zona Pirastu, via Lussemburgo in zona Sa Forada, Pitz’e Serra e Simbirizzi. Quattro zone diverse della città dove nell'ultimo mese il Nucleo di vigilanza ambientale di Quartu ha individuato, e conseguentemente multato, cittadini poco consapevoli del danno creato alla città riguardo l’ambiente e il decoro pubblico», scrive Milia nella sua pagina Facebook. «L’impegno delle forze di Polizia locale è costante ed encomiabile, eppure, anche a causa di un territorio indubbiamente molto vasto, sono ancora tanti gli episodi di sacchetto selvaggio. In questi anni siamo riusciti ad abbattere in maniera considerevole la percentuale di evasori, sia in termini di ritardi nei pagamenti sia in merito agli iscritti alla Tari. Tuttavia anche i 4 casi dell’ultimo mese evidenziano che il malessere ha diversa natura e interessa anche cittadini regolarmente presenti nelle liste, utenti che magari non hanno voglia di differenziare, o di andare all’ecocentro, e che per delinquere sfruttano anche mezzi intestati ad altre persone, addirittura defunte, come nel caso di Sa Forada. Questa mancanza di buon senso civico è certo preoccupante, ma non ferma l'azione della Polizia locale e più in generale dell’amministrazione, nella convinzione che il lavoro paga sempre». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA