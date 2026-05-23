Differenziata, risultati da record 

Nel 2025 la percentuale media della raccolta differenziata a Villamassargia è stata pari all’84,15 per cento: «Un andamento molto positivo - evidenzia in una nota la sindaca Debora Porrà - ed un dato che testimonia il consolidamento di un modello in linea con gli indirizzi regionali e con gli obiettivi nazionali ed europei in materia di economia circolare. Si tratta, altresì, della conferma dell’efficacia del sistema adottato e dell’impegno crescente della comunità nell’assumere pratiche sostenibili per il rispetto dell’ambiente». Nella nota si ricostruisce il trend della differenziata nel 2025 che ha fatto registrare una crescita progressiva ed una riduzione altrettanto costante della produzione della frazione secca: «Già nei primi mesi il servizio ha mostrato un miglioramento continuo passando dal dato del 77,64 per cento di gennaio all’82,57 per cento di aprile. A maggio una flessione con il dato del 76,40 prontamente superato grazie alla riorganizzazione del servizio ed alla collaborazione dei cittadini. A giugno, con il ritiro bisettimanale del secco, percentuali sempre sopra l’85 per cento e con l’89,17 per cento di agosto che ha fatto segnare il miglior dato dell’anno. Media poi mantenuta anche tra agosto e novembre e per la quale l’amministrazione ringrazia i cittadini, le attività produttive e i gestori della raccolta». Un trend elogiato anche dall’altro candidato a sindaco Francesco Mameli: «Un dato ottimo che va oltre le aspettative e per il quale occorre ringraziare gli operatori, che arrivano anche fuori orario, e ovviamente i cittadini che si dimostrano ottimi differenziatori anche al di là dei meriti del ritiro bisettimanale della frazione secca».

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