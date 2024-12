Differenziata, pugno duro del Comune 

Arrivare al 65%. L’obiettivo minimo per evitare le multe della Regione nella raccolta differenziata è stato ricordato, ieri in conferenza stampa a Palazzo Ducale, dall’assessore alla Transizione ecologica e dal responsabile di Sassari Ambiente. «Siamo al 64% - afferma il primo, Tore Dau - ma non basta. Per questo abbiamo predisposto una serie di azioni in sintonia con l’azienda». Ad elencarle Stefano Garbarini, delegato cittadino di quest’ultima. «Ci siamo concentrati in particolare - dichiara - sugli esercizi commerciali. Grazie alla tecnologia riusciremo subito a scoprire gli inadempienti comunicandolo alla polizia locale e al settore Ambiente».

«Le utenze non domestiche - rimarca Marge Cannas, dirigente dell’assessorato competente- sono 6 mila- 60mila quelle domestiche- ma incidono per più del 20% con gli imballaggi». E sono multe salate per chi non conferisce bene, dai 50 ai 500 euro. Previste poi campagne di sensibilizzazione negli istituti scolastici, oltre all’intensificazione dei controlli con le foto-trappole e due agenti della Municipale preposti a controllare. Ma i problemi sono diversi, come i residenti dei comuni vicini che scaricano in città o i cittadini che continuano a non differenziare. Tra le soluzioni quella dell’estensione del servizio porta a porta. (e.fl.)

