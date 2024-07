Differenziata promossa, tassa bocciata 

Solo slogan o possibilità concrete? Sul sito istituzionale del Comune si legge: «Più differenzi, meno paghi»; «un riciclo di qualità… porta buoni frutti». Eppure mentre la cittadinanza ha raggiunto 82 per cento di rifiuti riciclati, la tari per famiglie e imprese è rimasta invariata.

Record e polemiche

Secondo gli ultimi dati Arera registrati, Assemini è tra le città italiane più virtuose nella differenziazione dei rifiuti. Eppure la bolletta non diminuisce e i premi in denaro vanno nelle tasche dell’impresa appaltatrice San Germano.

A sollevare il caso in Consiglio comunale Francesco Lecis (Pd) durante l’approvazione delle modifiche al regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti, delle tariffe e delle scadenze per l’esercizio 2024: «Come è possibile che, nonostante lo sgravio previsto per chi raggiunge l’80 per cento di differenziazione sia del 25% e sopra l’80% del 50 per cento, non ci siano state diminuzioni nelle bollette Tari 2024?».

Regolamento

Nel corso dell’adunanza di mercoledì Diego Corrias (M5S) ha proposto un emendamento per eliminare la necessità di presentare un’istanza per l’ottenimento della diminuzione della Tari (75% primo anno, 50% secondo anno, 25% terzo anno) per le nuove imprese: «Chiedo di applicare la riduzione d’ufficio. Abbiamo bisogno di rendere operative le riduzioni che i nostri cittadini non conoscono». Ha risposto l’assessore al Bilancio Marcello Malloru: «Ne verificheremo la fattibilità con gli uffici coinvolti con un’istruttoria tecnica immediata».

Niside Muscas, dal canto suo, ha chiesto la modifica di diversi articoli che parlano dei requisiti per la riduzione della Tari: «L’autocertificazione del possesso dei requisiti dovrebbe essere valida fino al mantenimento dei requisiti stessi». Muscas auspica peraltro che «l’amministrazione si stia attivando, al fine di ridurre l’esborso richiesto ai cittadini, per la ricerca di sistemi di finanziamento alternativi».

Sandro Sanna ha sottolineato il fatto che «in questa modifica al regolamento non ci sono novità e manca l’impronta dell’amministrazione». Gli ha risposto Malloru: «Stiamo agendo sui vari coefficienti e cercando di calmierare gli aumenti».

Anche Sabrina Stara si domanda perché nonostante i virtuosismi «la bolletta sia sempre uguale» e ha suggerito di «trovare una modalità comunicativa semplice ed efficace che spieghi la bolletta ai non addetti ai lavori».