Differenziata, primi in Italia 

La Comunità montana Gennargentu Mandrolisai è la prima in Italia per la raccolta differenziata. A sancirlo è l’Ecoforum 2025 di Legambiente che, ancora una volta, pone l’ente ai vertici della classifica “Cento di questi Consorzi”. Un risultato eccezionale, visto che la Comunità è tra i 20 Comuni sardi sotto i 5000 abitanti più virtuosi.

Ai primi quattro posti nell’ordine ci sono Tonara, Atzara, Austis e Teti, al sesto Sorgono, seguito da Aritzo e Belvì, al decimo Gadoni, poi Meana Sardo, Ortueri fino al tredicesimo posto di Desulo. «Siamo primi in Italia ma non è una novità. Da anni siamo al top della classifica nazionale e il fiore all'occhiello della Sardegna - ha detto il presidente Alessandro Corona che ha ringraziato i cittadini e la società Formula Ambiente - Da tempo auspichiamo un intervento della Regione che riconosca ai nostri concittadini una premialità speciale per i risultati ma finora l’attesa è sempre vana, come in altri settori come la sanità, la viabilità, i servizi pubblici».

RIPRODUZIONE RISERVATA