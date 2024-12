Differenziata, primato regionale per il Comune 

Con l’88,95 per cento, certificato dall’Ispra, Carloforte è stato il miglior Comune sardo nella raccolta differenziata dei rifiuti per il 2023.

«Da ultimi a primi è un bel risultato – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – prima il nostro Comune era in costante penalità perché la percentuale di secco era troppo alta, ora abbiamo ribaltato la classifica: i dati della differenziata sono in crescita costante, il nostro obiettivo è crescere ancora. La svolta si è avuta nel 2020, quando il porta a porta è stato esteso a tutta l’isola. È un caso scuola di come interventi inizialmente osteggiati dalla comunità poi si rivelano invece fondamentali, com’è successo per la rimozione delle isole ecologiche». L’aumento della percentuale di raccolta differenziata è costante a Carloforte. Nel 2020, anno in cui il porta a porta ha interessato tutta l’Isola, la percentuale è salita al 66,46, passando poi al 78,33 del 2021, crescendo ancora nel 2022 fino all’ultimo dato Ispra del 2023, in cui si è sfiorato l’89 per cento di raccolta differenziata sull’isola di San Pietro. «C’è stato un lavoro importante dell’amministrazione, degli uffici comunali – conclude – degli operatori Teknoservice e di tutti i cittadini. L’obiettivo è continuare su questa strada, puntando a migliorare ancora il risultato». (a. pa.)

