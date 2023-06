Differenziata, premio al Comune ma il Tecnocasic non ha i soldi  

Al Comune di Assemini spetta un premio di 86.568 euro per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ma il Tecnocasic chiede aiuto alla Regione: insufficienti i fondi disponibili. La percentuale di raccolta differenziata riferita all’anno 2021, per il Comune di Assemini è del 78,65%. Il Tecnocasic ha trasmesso all’ente la nota sul dettaglio dei conteggi relativi alla premialità spettante al Comune di Assemini per l’anno 2022. Dal 2008 il piano regionale di gestione dei rifiuti ha stabilito che il Comune di Assemini, debba obbligatoriamente conferire presso la società “Tecnocasic spa” a socio unico Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari i “rifiuti urbani non differenziati” per lo smaltimento tramite incenerimento.

La premialità pari a € 86.568,80 più l’Iva al 10% spettante sarà liquidata in due tranche : mediante un acconto pari al 74,09% del valore complessivo e un saldo, pari al restante 25,91%, da liquidare non appena saranno disponibili, nel fondo premialità/penalità Cacip-Tecnocasic, le relative risorse finanziarie.

Con un’ulteriore nota del 24 febbraio la società Tecnocasic spa ha comunicato all’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente l’insufficienza dei fondi disponibili sul fondo premialità/penalità e richiesto il trasferimento delle ulteriori risorse necessarie a garantire la completa liquidazione delle somme dovute.

