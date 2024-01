Differenziata, ottimi numeri nel 2023 

Tempo di bilanci per la la società in house del Comune che si occupa della raccolta rifiuti. È-comune, che gestisce il servizio dal 2019, conferma la tendenza positiva anche nel 2023, con una percentuale di raccolta all’83,17 percento. Risultato destinato a migliorare in attesa delle comunicazioni delle utenze non domestiche che, ricevendo uno sgravio sulla Tari, hanno avviato autonomamente a recupero i rifiuti prodotti.

Complessivamente sono circa 13.540 tonnellate i rifiuti raccolti al 31 dicembre 2023 (contro i 14.220 del ‘22), di cui oltre 11.250 avviate a recupero. Circa il 30 per cento del totale dei rifiuti avviati al riciclo è costituito da umido e sfalcio, il 18 da carta e cartone, l’11,5 da vetro e barattolame, l’8,5 da imballaggi di plastica. I rifiuti da spazzamento sono il 4 per cento, il legno il 2,7, gli ingombranti il 2,4, i Raee il 2 per cento, gli abiti usati l’1,7. Il secco all’incenerimento è al 16,8 per cento.

Tra i progetti che partiranno quest’anno, c’è il centro di coordinamento per l’intercettazione dei micro Raee (smarthpone, caricabatterie, tablet), con il posizionamento di contenitori per la raccolta nelle scuole. Soddisfazione dal sindaco Andrea Soddu, dall’assessora all’Ambiente Valeria Romagna e dall’amministratore unico Paolo Tuffu.

