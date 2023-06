«Differenziata, oristanesi presi in giro» 

Il presente è grigio, ma il futuro rischia di essere più cupo. Parte dall’aula consiliare del Comune di Oristano il grido d’allarme dei sindaci della provincia che conferiscono i rifiuti nell’impianto di Arborea. Chiamati a raccolta dai vertici del Consorzio industriale, gli amministratori hanno espresso, alla presenza dei consiglieri regionali oristanesi, la loro preoccupazione per il vertiginoso aumento della tariffa di smaltimento del secco, passata da 184 a 192 euro a tonnellata, con un incremento del 54%. Cifra che potrebbe addirittura schizzare all’insù quando, dopo quella di Masangionis, anche la discarica di Villacidro (dove attualmente vengono trasportati i rifiuti indifferenziati pre-trattati) arriverà al limite della capienza e sarà necessario conferire al termovalorizzatore di Macchiareddu.

«Zero risposte»

«Avendo il servizio natura di partita di giro - ha spiegato il neo presidente, Gianluigi Carta - i costi ricadono sulle casse civiche e di conseguenza sulle tasche dei cittadini con la Tari. Abbiamo ripetutamente chiesto alla Regione un intervento per contenere l’incremento della spesa, ma non abbiamo avuto risposte». La proposta era contenuta in un emendamento presentato in occasione del dibattito sulla Finanziaria dai consiglieri regionali di maggioranza: un milione di euro quest’anno per far fronte ai costi di ammortamento dell’impianto oristanese, realizzato in regime di project financing per un totale di dieci milioni di euro. Lo sgravio porterebbe ad una riduzione della tariffa di 80 euro a tonnellata.

La richiesta

«Ci è stato chiesto di ritirare il provvedimento con la garanzia che avrebbe trovato accoglimento nel collegato alla Finanziaria», ha spiegato l’esponente di Forza Italia, Emanuele Cera. Ma l’orientamento sembra diverso, considerato che «il documento che domani approda il Aula - ha ricordato il consigliere pentastellato, Alessandro Solinas - non dovrebbe contenere norme di carattere finanziario». L’alternativa, caldeggiata dall’esponente dei Riformatori Annalisa Mele «è intervenire subito dopo l’approvazione del collegato con una variazione di Bilancio». Per l’esponente di Europa Verde Diego Loi, che è anche sindaco di Santu Lussurgiu e presidente dell’Unione del Montiferru e Alto Campidano l’aumento delle tariffe avrà un impatto annuale sugli undici Municipi che aderiscono al servizio di raccolta dei rifiuti pari a 281mila euro.

«Dove sono i risparmi?»

Da Gianni Tatti, rappresentante in Regione di Fratelli d’Italia, l’invito ad un’azione bipartisan. «I cittadini si sentono presi in giro - hanno ribadito nei loro interventi i primi cittadini - li avevamo illusi che la differenziata avrebbe portato significativo risparmio, ci ritroviamo nell’esatta condizione opposta».

Chiusura dei lavori affidata al sindaco di Oristano Massimiliano Sanna: «Sono certo che il nostro appello non cadrà nel vuoto e che la Regione saprà comprendere le difficoltà che non sono quelle di un Comune, ma dell’intera provincia. Occorre un intervento per il 2023 e contestualmente una soluzione duratura che metta al riparo i bilanci dei comuni e quelli della famiglie».

RIPRODUZIONE RISERVATA