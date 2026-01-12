VaiOnline
Escalaplano.
13 gennaio 2026 alle 00:33

Differenziata, nuovo calendario 

È disponibile il calendario della raccolta differenziata 2026 per il Comune di Escalaplano, predisposto nell’ambito del servizio della Comunità Montana Sarcidano e Barbagia di Seulo. Uno strumento che accompagna cittadini e famiglie, mese dopo mese, nella corretta gestione dei rifiuti. Il calendario riporta in modo chiaro e intuitivo i giorni di raccolta delle varie tipologie: umido, plastica, vetro, carta e secco.

Particolare attenzione è dedicata alle variazioni stagionali del servizio, soprattutto nel periodo estivo, quando il ritiro del secco subisce modifiche. Non si tratta solo di un calendario, ma di una vera e propria guida alla raccolta differenziata. All’interno sono presenti indicazioni dettagliate su come conferire correttamente i rifiuti, chiarimenti sui materiali che spesso creano dubbi – come pannolini, tessili, olii esausti e ingombranti – e le informazioni sugli orari degli ecocentri. Sono inoltre riportati i contatti utili per prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti e per ricevere assistenza, insieme al riferimento all’app Junker, che consente di consultare il calendario e ricevere promemoria direttamente sullo smartphone. Il calendario 2026 è scaricabile online dal sito comunale oppure disponibile all’ufficio tecnico. (s. m.)

