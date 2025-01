Differenziata, nuove regole in sei paesi 

Con l’anno nuovo entrano a regime le nuove regole di conferimento per i comuni dell’Unione Terre del Campidano serviti dalla ditta Formula Ambiente: Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serramanna e Serrenti. I rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente nei mastelli dotati di transponder, ma il timore per molti cittadini è che i contenitori forniti non siano abbastanza grandi per contenere i rifiuti prodotti.

«Se un mastello non dovesse bastare, come chiarito nell’ultimo incontro pubblico con la ditta appaltatrice, sarà possibile affiancare un altro contenitore. La dimensione (35 litri) è dettata da una norma sulla sicurezza», spiega il presidente dell’Unione dei Comuni, Riccardo Sanna. Un esempio? Le scatole di cartone non devono essere ridotte in pezzi ma conferite a fianco al mastello mentre per la plastica non esiste un apposito mastello e si continuerà a conferirla con i classici sacchi. «Differenziando bene si elimina sempre più la frazione secca, cioè quella più costosa con la spesa per lo smaltimento che aumenta sempre più. È bene conferire correttamente avvalendosi delle indicazioni sulle tipologie da inserire nei giusti mastelli», conclude Sanna.

