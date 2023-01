Differenziata, numeri record 

La rivoluzione nella raccolta differenziata in città, con la consegna dei mastelli a tutti i condomini e le famiglie per la raccolta puntuale, a Nuoro ha dato suo frutti. Nel 2022 la percentuale di raccolta differenziata nella città di Nuoro si è attestata all’83,40 per cento, in salita rispetto all’80,20 per cento registrato nel 2021. Un dato che conferma il capoluogo nella fascia d’eccellenza secondo i parametri stabiliti dalla Regione.

Meno secco

Un dato, quello della crescita della quantità di rifiuti riciclati che vale ad un crollo della parte i indifferenziati destinati all’incenerimento che scende al 16,6 per cento contro il 18,3 (più l'1,5 di altri rifiuti non avviati a recupero) del 2021 e il 23 per cento del 2020.

Cosa si produce

Considerando le principali tipologie di rifiuti conferiti a riciclo, circa il 30 percento di quello che buttano i nuoresi è costituito da umido e sfalcio, il 17,3 da carta e cartone, l’11 da vetro e barattoli, l’8,5 da imballaggi di plastica (esclusi gli ingombranti). I rifiuti da “spazzamento” rappresentano circa il 4 per cento (come gli inerti), il legno il 2,15, apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) il 2 per cento circa, così come gli ingombranti. «Un ottimo risultato che conferma l'impegno di cittadini, amministrazione e società È-Comune», osserva l’assessora all’Igiene urbana Valeria Romagna. «Se pensiamo che fino a pochi anni fa la differenziata non arrivava al 60 per cento, possiamo essere orgogliosi dei risultati raggiunti – sottolinea il sindaco Andrea Soddu - grazie soprattutto all'osservanza delle regole dei cittadini e al lavoro della società È-Comune. Risultati che ci consentono ancora una volta di accedere alle premialità della Regione». Per i cittadini il risultato si dovrebbero tramutare in un risparmio nella bolletta Tari.