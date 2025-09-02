Differenziata, numeri da record 

La soglia del novanta per cento è ancora lontana ma i quartesi in questo 2025 si sono di certo dimostrati più virtuosi. Lo dicono i dati: la raccolta differenziata ha superato in quest’ultimo anno l’80 per cento, arrivando all’83. Nel 2024 si era fermata al 77 per cento. Non solo: ci sono buone notizie anche sul secco. Dal 22,90 dell’anno scorso si è scesi a circa il 17 per cento nel 2025. È il segnale che, nonostante i soliti incivili con ogni probabilità non iscritti alla Tari che gettano le buste dove capita, ci sono anche i cittadini che i rifiuti li differenziano bene. Cifre che hanno già portato negli ultimi due anni alla riduzione della Tari e che fanno ben sperare anche per il futuro.

L’analisi

«Siamo soddisfatti anche se si può fare ancora di più», dice il vice sindaco Tore Sanna. «Quello che mi preme sottolineare è che la differenziata la si fa bene. Ciò vuol dire che quando si parla di raccolta di plastica c’è effettivamente solo plastica e ciò vale anche per la carta e così via. Ovvero i rifiuti differenziati non presentano frazioni estranee. Non è facile raggiungere questi obiettivi soprattutto in un territorio complesso come quello quartese».Soddisfatti anche i cittadini , anche se chiedono qualche modifica.«Per quanto mi riguarda la raccolta va bene», dice Maria Olla 67 anni. «Però sono ancora tante persone incivili che fanno quello che vogliono. Forse però ci vorrebbero bidoni un po’ più grandi, soprattutto per la plastica dove non ci sta niente». Anche Maria Bonaria Soro 72 anni è contenta. «Sono quasi sempre puntuali nel ritiro. Solo qualche volta mi è capitato che non prendessero l’umido, non so perché, ma avevamo chiamato il numero verde ed erano arrivati subito».

Maria Antonietta Sarritzu si lamenta. «Non ci danno le buste gratis come facevano prima. Siamo costretti a comprarle, eppure paghiamo la Tari. Per il resto trovo che non ci siano grandi problemi».

Il progetto

Il vice sindaco assicura. «Stiamo lavorando alla progettazione futura. Ci saranno delle modifiche e degli aggiustamenti soprattutto per i condomini. E poi sentiremo le diverse esigenze sia dei cittadini che delle altre categorie come i commercianti».Resta il tarlo degli abbandoni. Gli incivili sono sempre in azione e anche in questi giorni buste di indifferenziata fanno capolino nelle strade del centro, comprese le aiuole di via Marconi. I controlli incrociati di Polizia locale e ispettori ambientali nelle scorse settimane hanno permesso di scoprire alcuni responsabili.

