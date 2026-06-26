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Cabras.
27 giugno 2026 alle 00:11

Differenziata, novità nel Sinis 

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Due eco-navette itineranti a San Giovanni di Sinis e un’ampia isola ecologica, presidiata da un operatore, a Is Arutas. Il Comune di Cabras scende in in campo per evitare che la costa venga invasa dai rifiuti. Nel corso di un incontro pubblico, sono state presentate le nuove modalità di raccolta differenziata che entreranno in vigore a partire dal primo luglio e fino al 30 settembre.

A San Giovanni di Sinis, la principale novità consiste nell'attivazione di un servizio di conferimento assistito mediante due eco-navette itineranti. Costituiranno un punto di raccolta mobile a disposizione delle utenze domestiche, delle attività economiche, delle seconde case, delle utenze stagionali e dei numerosi visitatori che frequentano il litorale. Il servizio sarà attivo con frequenza di sei giorni su sette, e sarà organizzato in due distinte fasce orarie.

A Is Arutas ci sarà un’isola ecologica, presidiata da un operatore e allestita con contenitori che consentiranno il conferimento di tutte le tipologie di rifiuto. Gli operatori ambientali che assisteranno gli utenti nelle operazioni di conferimento, presenti ogni giorno dalle 11 alle 14 e dalle 17 alle 20, forniranno le istruzioni per una corretta differenziazione. ( s. p. )

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