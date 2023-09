Differenziata, le regole per buste e mastelli 

Continua il caos per la raccolta del secco a Monserrato. Dopo le lunghe code davanti agli uffici comunali – aperti eccezionalmente tutti i giorni - per ritirare le nuove buste obbligatorie dal 1° settembre, la protesta dilaga sui social. L’assessora all’ambiente, Paola Piroddi fa chiarezza: «Si parla di “cambio delle modalità di ritiro dei rifiuti” ma è sbagliato», intanto l’opposizione attacca: «Gestione dilettantesca», sentenzia il gruppo “Pauli - Monserrato, La svolta”.

Le nuove regole

Da qui la necessità di Comune e Genesu, di spiegare ancora una volta e meglio, le modalità di raccolta del secco non riciclabile: deve essere conferito nel mastello taggato ma, in attesa dell’attivazione della tariffazione puntuale, è possibile posizionare un’ulteriore sacchetto, correttamente differenziata, sopra il mastello. Mentre per quanto riguarda le buste ammesse, oltre a quelle consegnate dalla Gesenu, si possono utilizzare quelle semitrasparenti di qualunque colore in vendita ovunque.

Assessora e sindaco

«L’obiettivo è raggiungere il risultato attraverso una collaborazione produttiva e non con attacchi senza senso che provocano falsi allarmi – precisa l’assessora Piroddi -. Basta prendere la brochure consegnata lo scorso ottobre quando è partito il servizio per capire che, quanto comunicato nei giorni scorsi dalla Gesenu, era già stato spiegato. Soprattutto in riferimento al secco che, insieme all’umido, rappresenta il vero costo che ricade sui cittadini con l’aumento della Tari. Plastica, vetro e carta sono riciclabili e sono un’entrata economica per il Comune e, dunque, non hanno un impatto sulle tasche dei cittadini». Il sindaco, Tomaso Locci, assicura che «l’amministrazione sta cercando di venire incontro alle esigenze dei cittadini “ammettendo” e non sanzionando situazioni non regolari, proprio nell’ottica di sensibilizzazione alla raccolta differenziata e non punitiva e sanzionatoria. Questo perché crediamo che la collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini sia fondamentale per raggiungere un risultato che va a favore di tutti, soprattutto per ridurre la Tari».

L’opposizione

I consiglieri di minoranza, Valentina Picciau, Andrea Zucca e Ivano Argiolas sono d’accordo sul fatto che «la raccolta puntuale debba partire bene, ma sono stati sbagliati tempi e modi. Agosto non è il periodo migliore per dare una comunicazione così importante, così come è stato sbagliato non precisare che si possono usare tutte le buste semitrasparenti per il secco. Purtroppo questa Giunta continua a improvvisare in maniera dilettantesca».

