Differenziata, le raccolta costa quasi 7 milioni 

I Comuni che spendono meno sono quelli che mediamente riciclano di più. Non sempre è così ma questo è quanto emerge da uno studio di Openpolis che ha analizzato il rapporto tra la spesa media pro capite del servizio dei rifiuti e la percentuale di differenziata dei comuni italiani. Oristano naviga nelle zone medio alte.

Vero è che in città si ricicla abbastanza, anche se non è mai troppo, a costi non proprio leggeri. Tra i 7.901 comuni del Paese che si trovano a fronteggiare una spesa media pro capite di 151,91 euro; Oristano nella classifica nazionale stilata da Openpolis si colloca al 1.167esimo posto con una spesa media pro capite di 223,27 euro e complessiva di 6,8 milioni di euro all’anno per una raccolta differenziata pari al 79,87 per cento.

Gli ultimi dati dicono che il muro dell’80% è stato abbattuto ma la sostanza non cambia: Oristano quanto a spesa pro capite è sopra la media nazionale di 70 euro. «Tendenzialmente all’aumento della raccolta differenziata diminuisce la spesa pro capite. È questo un aspetto che è stato anche evidenziato dalla relazione della Corte dei conti sulla qualità della spesa degli enti territoriali, focalizzandosi sul costo dei rifiuti a tonnellata», spiega Openpolis. ( a. m. )

