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Dolianova.
16 aprile 2026 alle 00:10

Differenziata, la guida sull’app 

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Informazioni veloci su servizi ed eventi consultabili con un semplice clic. È l’idea di Nicola Petretto, esperto informatico, che ha lanciato su Telegram un progetto per la creazione di un assistente virtuale al servizio dei cittadini di Dolianova. «Sono tornato in paese da circa un anno dopo una lunga esperienza lavorativa in Toscana e Liguria», spiega, «mi sono accorto che alcuni servizi potrebbero essere migliorati grazie alle nuove tecnologie».

Per questo, facendo leva sui social, ha invitato i residenti a testare il sistema dove si sperimentano le prime sezioni dedicate alla raccolta differenziata e ai trasporti. Per accedere al servizio occorre cercare su Telegram l’indirizzo EcoDoliaBot. Una volta ottenuto l’accesso, compaiono i “bottoni” con le informazioni per lo smaltimento dei rifiuti e gli orari dei mezzi pubblici. «Sono le prime prove, successivamente pensiamo di aprire altri canali dedicati a farmacie, medici di base, eventi. In due giorni ci sono stati oltre 200 iscrizioni. L’obiettivo è creare un hub digitale per Dolianova facendo leva sulle esigenze dei cittadini. Chi si è iscritto, riceve già la sera una notifica sulla spazzatura da conferire il giorno dopo. È un servizio semplice per aiutare le persone a gestire meglio la propria quotidianità». Tra le richieste di informazioni più frequenti, quelle sugli orari dei mezzi pubblici, delle farmacie, e sui medici di base con l’indicazione degli orari di ambulatorio e comunicazioni ai pazienti. L’obiettivo è quello di convertire in futuro l’automazione di Telegram in un’applicazione dedicata. «Dipenderà dal numero delle persone che si iscriveranno. Una app ha bisogno di un lavoro di programmazione più importante in grado di fornire servizi più complessi. Nel frattempo proveremo ad ampliare le opzioni su Telegram dando, per esempio, la possibilità di fotografare o scannerizzare il codice QR di un articolo da smaltire e avere, in tempo reale, le istruzioni su come conferirlo». L’idea di un hub digitale potrebbe avere ricadute positive anche per i commercianti del paese e per i servizi pubblici: «Il mio sogno è far diventare Dolianova un paese più smart».

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